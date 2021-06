Η «βόλτα» του Τζέφρι Πάιατ με τον νέο ανελκυστήρα της Ακρόπολης (βίντεο)

Στον βράχο της Ακρόπολης χρησιμοποιώντας τον καινούργιο ανελκυστήρα πλαγιάς ανέβηκε ο Αμερικανός πρέσβης, Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος τουίταρε μάλιστα ένα βίντεο με την «βόλτα» του.

Ο χρόνος που απαιτείται για την ανάβαση και την κατάβαση του ανελκυστήρα ορίζεται στα 32 δευτερόλεπτα.

«Το εμβληματικό μνημείο της Ακρόπολης έχει βελτιώσει την προσβασιμότητα για όλους! Απόλαυσα την “βόλτα” με τον νέο ανελκυστήρα καθώς και τον περίπατο στους πρόσφατα ανακαινισμένους διαδρόμους. Όπως είπε η υπ. Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, η φροντίδα αυτών των αρχαιολογικών θησαυρών είναι “υποχρέωση για όλη την ανθρωπότητα”. Σας ευχαριστώ» έγραψε ο Αμερικανός πρέσβης.

Delighted Athens’ iconic #Acropolis has improved accessibility for all! I enjoyed riding in the new elevator & stroll along the recently repaved walkways. As Min. Mendoni said, taking care of these archeological treasures is “an obligation to all humanity.” Thank you @cultureGR! pic.twitter.com/QeWD1FtDoE

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) June 23, 2021