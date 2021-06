Ο πρώιμος καύσωνας ήρθε για να μείνει

Στον θερμοθάλαμο παραμένει η χώρα για όγδοη ημέρα σήμερα, αντιμέτωπη με ένα από τα πιο παρατεταμένα περιστατικά ισχυρής ζέστης και καύσωνα. Ο φετινός «πρώιμος καύσωνας» τσουρουφλίζει τους πολίτες και σύμφωνα με τις προβλέψεις παίρνει παράταση για μερικές ημέρες ακόμα.

Η χθεσινή ημέρα ήταν η έβδομη στη σειρά κατά την οποία η χώρα βρέθηκε σε υψηλές θερμοκρασίες, πολύ ανεβασμένες σε σχέση με τις συνηθισμένες για την εποχή. Αν και οι θερμοκρασίες παρουσίασαν χθες μικρή κάμψη σε σύγκριση με το Σαββατοκύριακο, παρέμειναν σε πολύ υψηλά επίπεδα, ειδικά στην Κρήτη, αλλά όχι μόνο. Στο Πετροκεφάλι Μοιρών του νομού Ηρακλείου το θερμόμετρο έπιασε τους 40,2 βαθμούς Κελσίου, στη Λίνδο τους 39,1° C, στη Σίβα Ηρακλείου τους 39,1° C, στη Γόρτυνα Ηρακλείου τους 38,3° C, στο Βελβεντό Κοζάνης τους 38,3° C, στην Πλώρα Ηρακλείου τους 38,2° C και στην Πλατανούλια Λάρισας τους 38,1° C. Στους 37 ή 38 βαθμούς Κελσίου σκαρφάλωσε χθες το θερμόμετρο σε περιοχές στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας, Βοιωτίας, Αγρινίου και Ηλείας.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Σάββατο 26 Ιουνίου τα θερμόμετρα απογειώθηκαν φθάνοντας στα Αρφαρά Μεσσηνίας τους 42,9 βαθμούς Κελσίου, στην Αγία Τριάδα Φθιώτιδας τους 42,2° C, στη Στυλίδα τους 41,8° C, στα Τρίκαλα τους 41,7° C, στα Δένδρα Τυρνάβου τους 41,4° C, στην Πλατανούλια Λάρισας τους 41,4° C και στον Ασπρόπυργο τους 41,3° C.

Εντονη ήταν η ζέστη και στην Αθήνα, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να διαμορφώνονται στην Καλλιθέα (Χαροκόπειο) με 38 βαθμούς Κελσίου, 37° C στη Νέα Σμύρνη και στα Πατήσια και 36 βαθμούς Κελσίου σε Αλιμο, Νέο Κόσμο, Νίκαια, Κορυδαλλό, Πειραιά, Περιστέρι. Στον Ασπρόπυργο έπιασε τους 37 βαθμούς Κελσίου. Το αίσθημα δυσφορίας ήταν όμως ακόμα μεγαλύτερο εξαιτίας των αστικών θερμικών νησίδων, της παρατεταμένης διάρκειας των υψηλών θερμοκρασιών και των ιδιαίτερα ασθενών ανέμων, που δεν ανακούφιζαν από τη ζέστη.

Τις υψηλές θερμοκρασίες διαμόρφωσε η παραμονή των θερμών αέριων μαζών πάνω από τον ελλαδικό χώρο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με εκτίμηση του ΕΕΑ, το μεσημέρι της Δευτέρας η θερμοκρασία σε ύψος περίπου 1.500 μέτρων κυμάνθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας από 4 έως 6 βαθμούς Κελσίου πάνω από τη μέση κλιματική τιμή (κανονικά για την εποχή επίπεδα), ενώ σε ορισμένες περιοχές η υπέρβαση έφθανε και τους 8-9 βαθμούς. Από σήμερα αναμένεται οι δυτικοί άνεμοι που πνέουν στην Κεντρική Μεσόγειο να μεταφέρουν στην Ελλάδα ακόμα θερμότερες αέριες μάζες, με αποτέλεσμα νέα αύξηση των θερμοκρασιών.

«Οι καύσωνες δεν είναι ασυνήθιστοι στη χώρα μας, όμως παραδοσιακά εμφανίζονται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Οι καύσωνες του Ιουνίου είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστοι –τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα– και μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε “πρώιμους’’ καύσωνες», σημειώνουν σε πρόσφατο άρθρο τους η δρ Δήμητρα Φουντά, διευθύντρια ερευνών στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Αστεροσκοπείου, ο δρ Γιώργος Καταβούτας, επιστημονικός συνεργάτης ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ, ο Φραγκίσκος Πιέρρος (MSc), ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ, και ο καθηγητής Νίκος Μιχαλόπουλος, διευθυντής ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ. Οπως σημειώνουν, «από το 2007 μέχρι και σήμερα οι καύσωνες του Ιουνίου επαναλαμβάνονται συχνότερα, όπως το 2010 (ο πιο πρώιμος καύσωνας, 15-18/6), το 2016, το 2017 αλλά και ο εφετινός, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι “πρώιμοι’’ καύσωνες τείνουν πλέον να γίνουν “κανονικότητα’’».