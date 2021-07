Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά στα Κύθηρα.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά του νησιού, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα δυο χιλιόμετρα.

Felt #earthquake (#σεισμός) M4.2 strikes 49 km S of #Géfyra (#Greece) 17 min ago. Please report to: https://t.co/TnpthukeF6 pic.twitter.com/4OGO36uRjE

— EMSC (@LastQuake) July 9, 2021