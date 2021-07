Χάρτης ECDC: «Πορτοκαλί» Αττική και Κρήτη

Με πορτοκαλί χρώμα απεικονίζονται η Αττική και η Κρήτη στους νέους χάρτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων (ECDC).

Στον σύνθετο δείκτη, ο οποίος περιλαμβάνει στοιχεία για κρούσματα κορωνοϊού, θετικότητα και ρυθμό τεστ, μεγάλο τμήμα της χώρας εμφανίζεται με κίτρινο χρώμα (Πελοπόννησος, Νησιά Ιονίου, Νησιά Νοτίου Αιγαίου, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία).

«Πράσινα» είναι τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, η Στερεά Ελλάδα, η Κεντρική Μακεδονία, η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη.

Ως προς την υπόλοιπη Ευρώπη, στο «κόκκινο» βρίσκεται η Κύπρος και τμήματα της Ισπανίας, ενώ «πορτοκαλί» είναι η υπόλοιπη Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο.

Σημειώνεται ότι η χώρα βρίσκεται στο «βαθύ πράσινο» σε ό,τι αφορά τον αριθμό τεστ που διενεργούνται.

Ως προς τη θετικότητα, το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας βρίσκεται στο «πράσινο», με την Αττική και την Κρήτη να είναι στο «κίτρινο».

Σημειώνεται ότι οι χάρτες του ECDC βασίζονται σε δεδομένα που δηλώνονται από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης (TESSy).

Updated 🚦 maps are online!

These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on travel measures in the EU during #COVID19 pandemic.

Color-blind friendly map in next tweet.https://t.co/CcBVx6B0o5 pic.twitter.com/K2oaO7oqzq

— ECDC (@ECDC_EU) July 15, 2021