Καιρός: Ισχυρό κύμα καύσωνα με 40αρια – Πόσες μέρες θα διαρκέσει

Ισχυρό και παρατεταμένο κύμα καύσωνα αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας από σήμερα και να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Τρίτη, με το θερμόμετρο να ανεβαίνει σε πολλές περιοχές (και στην Αθήνα) πάνω από τους 40-41 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα θα φθάσει και τους 43-44 βαθμούς.

θα υπερβεί τους 40 βαθμούς Κελσίου

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε χθες το μεσημέρι έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων στο οποίο σημειώνεται πως, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, «από την Πέμπτη και μετά οι μέγιστες θερμοκρασίες θα υπερβούν σε πολλές περιοχές τους 40 βαθμούς Κελσίου και από την Παρασκευή (30/7/2021) μέχρι και την Τρίτη (3/8/2021) η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και οι μέγιστες τιμές της, στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, θα φθάσουν περί τους 43 βαθμούς Κελσίου, ενώ υψηλές θα παραμείνουν οι θερμοκρασίες και κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις ελάχιστες τιμές πάνω από τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου».

Εκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Μάλιστα, η ΕΜΥ σημειώνει επιπλέον ότι «μέχρι και την Πέμπτη θα υπάρχει βοριαδάκι στο Αιγαίο, το οποίο μερικώς θα επηρεάζει και τα ανατολικά προσήνεμα, μετριάζοντας την αίσθηση της ζέστης. Από την Παρασκευή, όμως, που οι άνεμοι θα εξασθενήσουν, η ζέστη θα αρχίσει να γίνεται αισθητή και σε αυτές τις περιοχές».

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο θα είναι το Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να σημειώνονται κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας, δηλαδή σε περιοχές που βρίσκονται μακριά από θάλασσα ή επηρεάζονται λόγω τοπικών συνθηκών (από καταβατικούς ανέμους). Γι’ αυτό αναμένεται να δούμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, από την Πέμπτη κιόλας, σε μεσόγειες περιοχές.

Προγνωστικά μοντέλα meteo.gr

Σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, η κορύφωση του φαινομένου θα σημειωθεί το τριήμερο Σάββατο 31/7 – Δευτέρα 2/8. Οπως αναφέρει το meteo.gr, πολύ θερμές αέριες μάζες από την Αφρική θα κυριαρχήσουν στην Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο, στην Ιταλία, στα Βαλκάνια, στην Κύπρο και στην Τουρκία, ενώ η χώρα μας θα επηρεάζεται στο σύνολό της καθ’ όλη τη διάρκεια του θερμού κύματος.

Πολλές περιοχές της χώρας, τόσο ηπειρωτικές όσο και νησιωτικές, θα έχουν μέγιστες θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά οι μέγιστες θα κινηθούν στα επίπεδα των 43-44 βαθμών Κελσίου.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, σήμερα Τρίτη 27/7 αναμένονται 39-40 βαθμοί Κελσίου στη δυτική Στερεά, στο εσωτερικό της Ηπείρου και στη Θεσσαλία, 38°-39° C στην κεντρική Μακεδονία, 35°-36° C στο Ιόνιο. Την Τετάρτη (28/7) υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες

Οι υψηλότερες τιμές θα σημειωθούν στη δυτική Στερεά και στη Θεσσαλία (έως 40°-41° C), στην κεντρική Μακεδονία και στο εσωτερικό της Ηπείρου (έως 39°-40° C) και στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα (έως 37° C). Την Πέμπτη (29/7) θα σημειωθεί περαιτέρω αύξηση των θερμοκρασιών.