Φωτιά στη Ρόδο: Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus

Την Υπηρεσία Copernicus/ Emergency Management Service – Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργοποίησε για τη φωτιά στη Ρόδο η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν εντολής του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά.

Σκοπός της ενεργοποίησης, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για την περιοχή της Ρόδου, η οποία επλήγη από δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Κυριακή 1 Αυγούστου, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για την διαχείριση του έργου τους.

Ενεργοποίηση #Copernicus EMS 🇪🇺 για άμεση χαρτογράφηση 🛰️ της πληγείσας από δασική 🔥 περιοχής της #Ρόδου

Activation of @CopernicusEMS 🇪🇺 for the immediate mapping 🛰️ of the area in #Rhodes island affected by a #forestfire

