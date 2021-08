«Κοπέρνικος» για πυρκαγιές: Μικρή βελτίωση της κατάστασης στην Ελλάδα

Μικρή βελτίωση της εικόνας στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιών, «βλέπει» το ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστημα «Κοπέρνικος».

⇒ Διαβάστε επίσης: Μάχη με διάσπαρτες εστίες στη Γορτυνία – «Πανστρατιά» δυνάμεων από το εξωτερικό



Today’s #EFFIS Fire Danger Forecast

Some improvement in #Greece🇬🇷

Extreme & very extreme conditions prevail over large areas of #Turkey🇹🇷, #Albania🇦🇱, #NorthMacedonia🇲🇰, southern #Italy & #Sardegna🇮🇹, and, as earlier forecasted, in Iberia🇪🇸🇵🇹

Hotspots in 🇭🇷🇧🇬🇷🇸 & south of🇫🇷 pic.twitter.com/hyk080SDxi

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) August 12, 2021