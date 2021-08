Ψηφιακή επαφή των παιδιών με τον ελληνισμό

Στη ρουτίνα των καθημερινών αφηγήσεων, ήρωες όπως ο Ηρακλής, ο Ιάσονας ή ο Αχιλλέας έκαναν τον Superman να ωχριά μπροστά στα κατορθώματά τους, ενώ το «Στου γιαλού τα βοτσαλάκια…» ήταν το αγαπημένο παιδικό τραγούδι του ομογενούς Πέτρου Σακκή, οικονομολόγου και εμπνευστή της καινοτόμου online πλατφόρμας www.ellinopoula.com, που διδάσκει ελληνικά στα παιδιά της διασποράς μέσα από την ψηφιακή τεχνολογία και πρωτοποριακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Πρόσφατα, η www.ellinopoula.com, με έδρα την Αμερική, αξιολογήθηκε από την επιτροπή του Education Leaders Awards, με την πρώην υπουργό Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου να προΐσταται, και απέσπασε σημαντικές διακρίσεις: τρία χρυσά μετάλλια – στην καινοτομία (Best Innovation in Teaching), στην ψηφιακή εκπαίδευση (Best Digital Education Platform) και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Best Online & Distance Education Platform). Οικογένεια Ελλήνων μεταναστών στην Αμερική: ο πατέρας Σακκής, εθελοντής – μέλος Δ.Σ. στο Modern Greek Studies Foundation, το οποίο επιβλέπει την έδρα Νεοελληνικών Σπουδών «Καζαντζάκης» στο Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο. Η κ. Σακκή, μηχανικός πληροφορικής και διευθύντρια της πλατφόρμας. Αμφότεροι στήριζαν ανέκαθεν τη διατήρηση του ελληνισμού στη νέα τους πατρίδα. «Πώς μεγαλώνεις ένα παιδί στο εξωτερικό έχοντας σαν πρώτη γλώσσα τα ελληνικά;» ήταν ο προβληματισμός των γονέων, οι οποίοι επέλεξαν να «εμπιστευθούν» την εκμάθηση των αγγλικών στο περιβάλλον του σχολείου και των κοινωνικών συναναστροφών του παιδιού τους, ενώ οι ίδιοι «ανέλαβαν δράση» στο σπίτι, μιλώντας του αποκλειστικά στα ελληνικά. Η επιλογή τους όχι μόνο τους δικαίωσε, αλλά και οδήγησε τον γιο τους στην έμπνευση για τη δημιουργία το 2016 της συγκεκριμένης πλατφόρμας. «Σήμερα, το 72% των γάμων Ελλήνων στην Αμερική είναι μεικτοί –δηλαδή ο ένας από τους δύο δεν είναι Ελληνας– επομένως κυρίαρχη γλώσσα είναι τα αγγλικά. Λίγα χρόνια πριν, μόνο η Αρχιεπισκοπή της Νέας Υόρκης είχε γύρω στα 10.000 παιδιά σε σχολεία. Σήμερα, ο αριθμός τους έχει μειωθεί σε 2.500. Στο Σικάγο το ίδιο. Χάνουμε τη γλώσσα μας, τον ελληνισμό μας. Κι όταν χαθεί η γλώσσα, χάνεται και ο πολιτισμός. Κι εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τον ελληνισμό στην καινούργια γενιά. Αυτό ακριβώς θέλησε να αντιμετωπίσει ο Πέτρος», αρχίζει να λέει η κ. Σακκή, προσθέτοντας: «Επιστρατεύονται πάνω από 300 δομημένα μαθήματα, περισσότερα από 800 παιδαγωγικά βίντεο, 7.000 παιχνίδια και διαδραστικές ασκήσεις όχι μόνο για να μάθουν τα παιδιά τη γλώσσα αλλά και να έρθουν σε επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική κληρονομιά και ταυτότητα. Να γίνουν φιλέλληνες».

Σε ποιους απευθύνεται

Σε ποιους ακριβώς απευθύνεται η πλατφόρμα www.ellinopoula.com; Σύμφωνα με την ίδια, «αρχικά απευθυνόταν μόνο στους γονείς μικρών παιδιών, ηλικίας 2-12 ετών. Είτε επειδή τα παιδιά τους δεν πηγαίνουν καθόλου σε ελληνικό σχολείο, είτε επειδή δεν επαρκούν τα μαθήματα μία φορά την εβδομάδα. Επιπλέον, για τα σημερινά παιδιά ο παραδοσιακός τρόπος με τα βιβλία δεν είναι τόσο δελεαστικός, ενώ αντίθετα εισπράττουν καλύτερα τα ψηφιακά ερεθίσματα. Στη συνέχεια, θελήσαμε να υποστηρίξουμε και τα ίδια τα ελληνικά σχολεία στο εξωτερικό, δημιουργώντας πλούσιο υλικό, “εργαλεία” για τους δασκάλους. Η υποστήριξη της Αρχιεπισκοπής, που λάβαμε πρόσφατα, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική για την προσπάθειά μας».

Επιπλέον, με τη σχολική πραγματικότητα να αλλάζει άρδην εξαιτίας του κορωνοϊού, η πλατφόρμα ήρθε να εξυπηρετήσει και νέες ανάγκες: «Πολλά ελληνικά σχολεία του εξωτερικού έκλεισαν – ήταν αρκετές οι “παλιές” δασκάλες που δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες της τεχνολογίας. Οταν, λοιπόν, τότε οι γονείς απευθύνθηκαν σε εμάς για βοήθεια, δημιουργήσαμε online τάξεις», εξηγεί. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της πλατφόρμας, η κ. Σακκή θα πει: «Ακολουθώντας τις κατευθύνσεις του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ, η πλατφόρμα ξεκινάει από την προσχολική ηλικία και συνεχίζει μέχρι και την προετοιμασία για πιστοποίηση ελληνομάθειας. Στην πραγματικότητα, παρακολουθούμε την εγκεκριμένη ύλη, εμπλουτίζοντάς την και καθιστώντας την πιο δελεαστική. Το παιδί μαθαίνει χωρίς να στερείται την επιλογή του βιβλίου». Μόνο στα παιδιά της Αμερικής στοχεύουν τα ellinopoula.com; «Οχι. Ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, με το περιεχόμενο να διατίθεται στα ελληνικά και στα αγγλικά. Μελλοντικά, σκοπεύουμε να προχωρήσουμε και σε άλλες μεταφράσεις για να καλύψουμε τις ανάγκες ομογενών σε Ρωσία, Γερμανία και Γαλλία, εφόσον έχουν ήδη εκφράσει την επιθυμία».

Κίνητρα

Εξαιρετικά θετικό είναι, τέλος, το γεγονός ότι τα ellinopoula.com είναι προϊόν της δουλειάς νέων Ελλήνων: «Ηταν επιθυμία μας η ομάδα που διαμορφώνει την πλατφόρμα –σχεδιαστές, προγραμματιστές, πληροφορικάριοι, δάσκαλοι, animators– να έχουν κίνητρα να παραμείνουν εδώ. Εχουμε επενδύσει πολύ στην Ελλάδα».