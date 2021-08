Κορωνοϊός: 3.628 νέα κρούσματα, 22 θάνατοι, 344 διασωληνωμένοι

Σε 3.628 ανέρχονται τα νέα κρούσματα κορωνοϊού, τα οποία κατεγράφησαν στην Ελλάδα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Σήμερα, Τρίτη 31 Αυγούστου, ανακοινώθηκαν 22 θάνατοι. Διασωληνωμένοι σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) νοσηλεύονται 344 ασθενείς, εκ των οποίων 319 (92,73%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 25 (7,27%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Το τελευταίο 24ωρο διενεργήθηκαν 108.677 εργαστηριακά τεστ, με τη θετικότητα να ανέρχεται σε 3,34%. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 88.674 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Δευτέρα 30 Αυγούστου, ανακοινώθηκαν 2.343 νέα κρούσματα και 19 θάνατοι, ενώ οι διασωληνωμένοι ανέρχονταν σε 338. Την περασμένη Τρίτη, 24 Αυγούστου, είχε ανακοινωθεί αρνητικό ρεκόρ με 4.608 νέα περιστατικά, καθώς και 32 θάνατοι, ενώ σε ΜΕΘ νοσηλεύονταν 326 ασθενείς.

Από την έναρξη της πανδημίας, έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα 587.964 κρούσματα και 13.691 θάνατοι. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 39 έτη (εύρος 0,2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0,2 έως 106 έτη).

Ως προς τους 344 διασωληνωμένους, το 58,4% είναι άνδρες και η διάμεση ηλικία τους είναι 64 έτη, ενώ το 84,3% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 319 (92,73%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 25 (7,27%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.971 ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας ήταν χθες Τρίτη 239 (ημερήσια μεταβολή +11.68%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 255 ασθενείς.

Οι εξαγωγές λόγω ίασης ήταν χθες 192. Την ίδια ημέρα, η κάλυψη κλινών ΜΕΘ COVID ανερχόταν σε 67,46% και η κάλυψη απλών κλινών COVID σε 45,42%.

Από το σύνολο των 3.628 κρουσμάτων, 28 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 25 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στις Περιφερειακές Ενότητες Αττικής εντοπίστηκαν 901 κρούσματα, στη Θεσσαλονίκη 373 και στην Κρήτη 196. Τριψήφιος αριθμός κρουσμάτων κατεγράφη επίσης σε Αχαΐα (162), Ρόδο (113), Λάρισα (112).

Η κατανομή των νέων εγχώριων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα:

Αυξητικές τάσεις στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο του κορωνοϊού SARS-CoV-2 παρατηρήθηκαν στα αστικά λύματα των πέντε από τις έντεκα περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ την εβδομάδα 23 έως 29 Αυγούστου 2021, σε σχέση με την εβδομάδα 16 έως 22 Αυγούστου 2021.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, καθαρά αυξητικές τάσεις παρατηρήθηκαν στη Λάρισα (+38%), στην Ξάνθη (+86%) και στην Αλεξανδρούπολη (+99%), ενώ οριακή ήταν η αύξηση (+14%) στον Βόλο.

Στην Πάτρα, παρατηρήθηκε αύξηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα, αλλά η ποσοστιαία εβδομαδιαία μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα δεν μπορεί να υπολογιστεί καθώς δεν είχε ανιχνευθεί ιικό φορτίο στα αστικά λύματα την προηγούμενη εβδομάδα.

Σταθερό παρέμεινε το ιικό φορτίο στην Περιφέρεια Αττικής (+4%) και στη Θεσσαλονίκη (+4%).

Πτωτικές τάσεις στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρατηρήθηκαν σε τέσσερις από τις έντεκα περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ και συγκεκριμένα στο Ρέθυμνο (-44%), στα Χανιά (-55%), στο Ηράκλειο (-73%) και στα Ιωάννινα (-88%).

Eίναι πολύ πιθανό να τελειώσουμε με τον κορωνοϊό το 2022 τόνισε ο καθηγητής μικροβιολογίας, Αλκιβιάδης Βατόπουλος, σημειώνοντας πως θα έχει ανοσοποιηθεί μέχρι τότε, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, μεγάλο μέρος του πληθυσμού και σιγά σιγά θα αρχίσει να φεύγει η επιδημία.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο καθηγητής επεσήμανε για όσους επικαλούνται το επιχείρημα «καλύτερα να νοσήσουμε παρά να κάνουμε το εμβόλιο», πως δεν είναι καλύτερα γιατί υπάρχουν πολλά περιστατικά που καταλήγουν στις ΜΕΘ και ότι ακόμα φαίνονται οι απώτερες συνέπειες της νόσου οι οποίες δεν είναι γνωστές ακόμα ποιες ή πόσες θα είναι. «Το θέμα είναι να μην ανοσοποιηθεί με την νόσο ο κόσμος που θα έχουμε θανάτους και θα έχει απώτερες συνέπειες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Μήνυμα πως «δεν θα δοθεί παράταση» στους υγειονομικούς για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των υγειονομικών έστειλε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ενώ ανέφερε ότι υπάρχει «σημαντική αύξηση του ποσοστού των υγειονομικών που έχουν εμβολιαστεί ή των εργαζομένων στις μονάδες φροντίδας των ηλικιωμένων».

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 το πρωί, ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι μέχρι σήμερα έχει εμβολιαστεί το «58- 59% του πληθυσμού», αλλά και ότι, «κλείνονται νέα ραντεβού», αν και -όπως είπε- «θα θέλαμε περισσότερα». «Είδαμε μία σημαντική αύξηση με την επιστροφή από τις διακοπές. Ευελπιστούμε ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε μεγαλύτερους αριθμούς ραντεβού», πρόσθεσε.

Σε 70% ανέρχεται το ποσοστό των ενηλίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί πλήρως κατά του κορωνοϊού, όπως γνωστοποίησε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

«Θέλω να ευχαριστήσω τους πολλούς ανθρώπους που κατέστησαν δυνατή αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Πρέπει όμως να πάμε πιο πέρα» ανέφερε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε ανάρτησή της στο Twitter.

Όπως τόνισε, πρέπει να εμβολιαστούν περισσότεροι Ευρωπαίοι. «Και πρέπει να βοηθήσουμε και τον υπόλοιπο κόσμο να εμβολιαστεί» πρόσθεσε, τονίζοντας πως η Ε.Ε. θα συνεχίσει να στηρίζει τους εταίρους της.

