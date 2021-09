Το καλοκαίρι των ρεκόρ θερμοκρασίας

Οι φετινοί καλοκαιρινοί μήνες, που μόλις αφήσαμε πίσω μας, χαρακτηρίστηκαν από ακραία υψηλές τιμές θερμοκρασίας, δύο σοβαρά κύματα καύσωνα, θερμοκρασιακά ρεκόρ και πολλές ημέρες όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες σκαρφάλωσαν πάνω από τη μέση μηνιαία τιμή της δεκαετίας 2010-2019. Τα συμπεράσματα αυτά καταδεικνύει άρθρο των ερευνητών του Αστεροσκοπείου Αθηνών Σταύρου Ντάφη, Γιώργου Κύρου και Κώστα Λαγουβάρδου στην ιστοσελίδα meteo.gr. Οπως φαίνεται από την εργασία των ερευνητών του ΕΕΑ, σε πολλούς σταθμούς σε όλη την επικράτεια καταγράφηκαν μέγιστες θερμοκρασίες πολύ πάνω από τις μέσες τιμές 2010-2019 και μάλιστα για πολλές ημέρες –σε πολλές περιπτώσεις πάνω από τις μισές ημέρες του καλοκαιριού (92 ημέρες)–, διαμορφώνοντας βεβαίως μια ασφυκτική κατάσταση. Μάλιστα, όπως υπογραμμίζει στην «Κ» ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου και επιστημονικά υπεύθυνος του meteo.gr, «έχει ιδιαίτερη σημασία πως η σύγκριση γίνεται με τις μέσες τιμές της δεκαετίας 2010-2019, η οποία είναι η θερμότερη περίοδος στη σύγχρονη ιστορία των καταγραφών θερμοκρασίας. Επομένως, οι θετικές αποκλίσεις των τιμών έχουν ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα».

Τα δύο κύματα καύσωνα

Στις καταγραφές του Αστεροσκοπείου αποτυπώνονται τα δύο κύματα καύσωνα, στα τέλη Ιουνίου το πρώτο και στις αρχές Αυγούστου το δεύτερο, όπου μέσα σε αυτές τις περιόδους εμφανίστηκαν και οι μεγαλύτερες αποκλίσεις από τις μέσες μηνιαίες τιμές όσον αφορά τις μέγιστες θερμοκρασίες.

Στο Κιλκίς η μεγαλύτερη απόκλιση καταγράφηκε στις 24 Ιουνίου με 9,5 βαθμούς Κελσίου παραπάνω (θετική απόκλιση), το ίδιο και στα Ιωάννινα με +9,6° C στις 25 Ιουνίου. Στον καύσωνα του Αυγούστου, η μέγιστη θετική απόκλιση στα Ιωάννινα έφτασε τους 7,9° C. Στην Αθήνα, το θερμόμετρο ανέβηκε στους +6,2° C πάνω από τον μέσο όρο μέγιστης θερμοκρασίας στις 25 Ιουνίου και στους +7,7° C στις 3 Αυγούστου. Στη Σπάρτη καταγράφηκε θετική απόκλιση 8° C στις 24 Ιουνίου και 9,2° C στις 3 Αυγούστου, ενώ στο Ρέθυμνο η θετική απόκλιση απογειώθηκε στις 31 Ιουλίου στους 10,9° C, φτάνοντας στους 8,8° C στις 6/8.

Χαρακτηριστικό του φετινού καλοκαιριού δεν ήταν μόνον οι ακραίες αποκλίσεις, κατά βάσιν προς τα πάνω, αλλά και ο μεγάλος αριθμός των ημερών που η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τον ήδη αυξημένο μέσο όρο της προηγούμενης δεκαετίας.

Σταθμοί που ξεχώρισαν

Οι σταθμοί με τις περισσότερες ημέρες θερμών αποκλίσεων είναι τα Τρίκαλα με 72 ημέρες από τις 92 του καλοκαιριού, τα Ιωάννινα με 69, το Ρέθυμνο με 65, το Κιλκίς με 63, ο Βόλος με 62, η Λιβαδειά και η Φλώρινα με 61.

Ο αριθμός των ημερών με θετικές αποκλίσεις σε ορισμένες μεγάλες πόλεις ήταν: Στην Αθήνα 44, στην Πάτρα 51, στη Λάρισα 48, στο Ηράκλειο 54, στα Χανιά 53 και στην Αλεξανδρούπολη 41.

Τέλος, αξιοσημείωτο είναι πως πριν από τον πρώτο καύσωνα το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου είχαν καταγραφεί σημαντικές αποκλίσεις προς τα κάτω, προς χαμηλότερες θερμοκρασίες. Για παράδειγμα, στο Κιλκίς -7,2° C την 1η Ιουνίου, στην Αθήνα -8,3° C στις 15 Ιουνίου και στη Σπάρτη -10,1° C την ίδια ημέρα.