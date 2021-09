Χάρτης ECDC: Ποιες περιοχές της Ελλάδας παραμένουν στο «βαθύ κόκκινο»

Επιβαρυμένη παραμένει η επιδημιολογική εικόνα σε περιοχές της Ελλάδας, όπως αποτυπώνεται στον νεότερο χάρτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων (ECDC), ο οποίος δόθηκε την Πέμπτη στη δημοσιότητα.

Πάντως, καταγράφεται μικρή βελτίωση σε σύγκριση με επτά ημέρες πριν, καθώς στο «βαθύ κόκκινο» βρίσκονται τρεις Περιφέρειες της χώρας, έναντι πέντε την προηγούμενη εβδομάδα.

Στον σύνθετο δείκτη, ο οποίος περιλαμβάνει στοιχεία για κρούσματα κορωνοϊού, θετικότητα και ρυθμό τεστ, με βαθύ κόκκινο χρώμα εμφανίζονται οι Περιφέρειες:

Σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, οι Περιφέρειες Κρήτης και Δυτικής Μακεδονίας έχουν «κατέβει» επίπεδο και εμφανίζονται με σκούρο πορτοκαλί/ κόκκινο χρώμα, όπως και όλη η υπόλοιπη χώρα.

— ECDC (@ECDC_EU) September 9, 2021