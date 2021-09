Σεισμός τώρα αισθητός στην Αττική

Σεισμός μεγέθους 2,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε μεταξύ Αθήνας και Θήβας το βράδυ της Πέμπτης, με τη δόνηση -παρά τη χαμηλή της ένταση- να γίνεται αισθητή σε περιοχές της Αττικής.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 25 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αθήνας, κοντά στην Οινόη και τη Μάνδρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το εστιακό βάθος της δόνησης, η οποία σημειώθηκε στις 9.06 μ.μ., εκτιμάται στα 11,6 χιλιόμετρα.

Κατά το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), ο σεισμός είχε μέγεθος 3,1 Ρίχτερ, με επίκεντρο 12 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τον Ασπρόπυργο.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.1 in Greece 48 min ago pic.twitter.com/vQtjoHs0lR

— EMSC (@LastQuake) September 9, 2021