Η Μήλος αναδείχθηκε το καλύτερο νησί στον κόσμο για το 2021

Πλήθος ελληνικών νησιών βρέθηκαν μεταξύ των κορυφαίων προτιμήσεων των Αμερικανών το τελευταίο διάστημα, καθώς οι ελληνικοί προορισμοί γνωρίζουν ολοένα και μεγαλύτερη δυναμική στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Γεγονός που αντανακλάται άλλωστε και στις αφίξεις Αμερικανών στην Ελλάδα φέτος, οι οποίες υπερέβησαν το 55% εκείνων του 2019 στο πρώτο φετινό οκτάμηνo.

Ως το καλύτερο νησί στον κόσμο και στην Ευρώπη για το 2021 (Top Island in the World / Top Island in Europe), με σχεδόν άριστη βαθμολογία 95,50, αναδείχθηκε η Μήλος από τους αναγνώστες του κορυφαίου αμερικανικού ταξιδιωτικού περιοδικού «Travel + Leisure», που συμμετείχαν στην ψηφοφορία για τα World’s Best Awards 2021.

Ταυτόχρονα, στην κατηγορία «Τα καλύτερα 25 νησιά στον κόσμο» (The Top 25 Islands in the World) η Φολέγανδρος κατέλαβε τη 2η θέση, ενώ στην κατηγορία «Τα καλύτερα 20 νησιά στην Ευρώπη» (The Top 20 Islands in Europe) η Ελλάδα κατέκτησε «τη μερίδα του λέοντος», καθώς σε αυτήν περιλαμβάνονται άλλα επτά ελληνικά νησιά και συγκεκριμένα η Φολέγανδρος στη 2η θέση, η Σαντορίνη στην 5η, η Πάρος στη 10η, η Μύκονος στη 13η, η Κρήτη στη 14η, η Κέρκυρα και τα Ιόνια Νησιά στη 15η και η Ρόδος με τα Δωδεκάνησα στη 17η θέση.

Οι νέες αυτές διακρίσεις, που έρχονται μόνο λίγες ημέρες μετά την ανάδειξη της Ελλάδας και της Σαντορίνης ως «Αγαπημένη χώρα» και «Καλύτερο νησί της Ευρώπης», αντίστοιχα, στα αμερικανικά βραβεία κοινού FXExpress 2021 Awards, επιβεβαιώνουν πως η χώρα παραμένει σταθερά ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για το αμερικανικό ταξιδιωτικό κοινό.

Με αφορμή την ανακοίνωση των φετινών βραβείων, οι συντάκτες του περιοδικού υπογραμμίζουν, μεταξύ άλλων, ότι η Μήλος «αναδείχθηκε νικήτρια χάρη στους φιλικούς κατοίκους της, οι οποίοι καλωσορίζουν τους επισκέπτες προτρέποντάς τους να εξερευνήσουν τα γραφικά χωριά, τις εξαιρετικές ταβέρνες και τις δεκάδες ειδυλλιακές παραλίες της, που ποικίλλουν στο χρώμα ανάλογα με το αν σχηματίζονται από κοχύλια, πέτρες ή άμμο», ενώ επισημαίνουν ακόμα: «Μπορεί να είναι γνωστή εξαιτίας του αγάλματος της Αφροδίτης, αλλά προσφέρει πολύ περισσότερα από τα αρχαιολογικά ευρήματα: πολυάριθμες επιλογές για διαμονή, βραβευμένα οινοποιεία, ηλιοθεραπεία σε ηφαιστειακούς βράχους, ψαροντούφεκο και στη συνέχεια δείπνο σε ένα από τα εξαιρετικά εστιατόριά της. Οπως συνόψισε ένας ψηφοφόρος: “Είναι συγκλονιστικά όμορφη!”».

Υπενθυμίζεται πως η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να παραταθεί η NOTAM που λήγει σήμερα και επιτρέπει τη χωρίς καραντίνα είσοδο των εμβολιασμένων ή με πιστοποιητικό νόσησης Αμερικανών στη χώρα, ενώ επιπλέον επιδιώκεται ενεργά η διατήρηση εν ενεργεία όσο περισσότερων απευθείας πτήσεων από τις ΗΠΑ προς την Ελλάδα γίνεται και για όσο μεγαλύτερο διάστημα αυτό είναι εφικτό.