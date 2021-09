Athens Pride: Σε εξέλιξη η πορεία προς τη Βουλή (εκόνες)

Κορυφώνεται η πορεία των διαδηλωτών που συμμετέχουν στο εφετινό Athens Pride. Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κλαυθμώνος έφθασαν στην Πλατεία Συντάγματος.

Με κεντρικό σύνθημα «Αυτό που μας ενώνει» μέσω της Σταδίου πραγματοποίησαν πορεία προς τη Βουλή.

Η ΕΛ.ΑΣ έχει προχωρήσει σε σειρά κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Όπως ανέφεραν οι διοργανωτές, πραγματοποιείται αποκλειστικά παρέλαση υπερηφάνειας, χωρίς συναυλία και χωρίς λειτουργία περιπτέρων.

Οι οργανωτές φρόντισαν για την τήρηση των ενδεδειγμένων αποστάσεων και χρήση μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

love is love and it’s never wrong 🏳️‍🌈#AthensPride #AthensPride2021 #pride pic.twitter.com/MumljwyaTG

— 👅Ο ΜΙΚΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ👅 (@_n1kolas_) September 11, 2021