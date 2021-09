Σεισμός στην Κρήτη: Μη κατοικήσιμα 8 στα 10 σπίτια που έχουν ελεγχθεί – Συνεχίζονται οι αυτοψίες

Συνεχίστηκαν και σήμερα, Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου, οι έλεγχοι και οι αυτοψίες από μηχανικούς του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και δημόσια κτίρια των πληγεισών από τον σεισμό περιοχών στους Δήμους Μίνωα – Πεδιάδας, Αρχάνων – Αστερουσίων, Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Οροπεδίου Λασιθίου, στην Κρήτη.

Έως το τέλος της σημερινής ημέρας έχουν διεξαχθεί αυτοψίες σε 1.199 κτίρια:

Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών, το κλιμάκιο μηχανικών στις πληγείσες περιοχές σήμερα ενισχύθηκε και αποτελείται από 80 μηχανικούς, οι οποίοι κάνουν αποτίμηση των ζημιών στα πληγέντα κτίρια (κατοικίες, δημόσια κτίρια, σχολικές μονάδες, κέντρα υγείας).

Η Κρήτη και ιδίως το Αρκαλοχώρι και τα γύρω χωριά δοκιμάστηκαν σκληρά από το σεισμό, δήλωσε νωρίτερα ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης, στον απόηχο της ισχυρής δόνησης των 5,8 Ρίχτερ που έπληξε το νησί τη Δευτέρα.

«Από την πρώτη στιγμή, προτεραιότητά όλων των δυνάμεων της Πολιτικής Προστασίας ήταν η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, αλλά και η κάλυψη όλων των αναγκών όσων βρίσκονται προσωρινά έξω από τα σπίτια τους. Κι αυτό το πετύχαμε κινητοποιώντας όλο τον μηχανισμό και μάλιστα μέσα σε αντίξοες συνθήκες συνεχόμενης σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή» ανέφερε σε δήλωσή του.

Ο κ. Στυλιανίδης πρόσθεσε ότι «κανείς συμπολίτης μας δεν έμεινε χωρίς πρόσβαση σε στέγαση, σίτιση, περίθαλψη και κανείς δεν πρόκειται να μείνει». Όπως πρόσθεσε, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, έχει ήδη θέσει στη διάθεση των πληγέντων 82 διαμερίσματα στην περιοχή, με 562 κλίνες, ώστε ιδίως ηλικιωμένοι, ευάλωτες ομάδες, οικογένειες με μικρά παιδιά να μπορέσουν να φιλοξενηθούν άμεσα και προσωρινά, μέχρι ότου δρομολογηθούν μονιμότερες λύσεις πιο κοντά στους τόπους κατοικίας τους.

«Και θέλω για ακόμα μια φορά, να ευχαριστήσω τους κατοίκους, οι οποίοι δείχνουν μεγάλη υπομονή και συνεργάζονται εξαιρετικά με τις Αρχές. Να ευχαριστήσω ακόμη όλους όσοι εργάστηκαν και εργάζονται συνεχώς, νυχθημερόν, στο πεδίο – γυναίκες και άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος, της ΕΛ.ΑΣ, των Ενόπλων Δυνάμεων, τους εθελοντές μας, τους ανθρώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» συνέχισε και πρόσθεσε:

«Τώρα ξεκινά η ανοικοδόμηση. Η Κυβέρνηση, με μια συνολική δέσμη μέτρων την οποία ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, έχει ήδη δρομολογήσει λύσεις στα προβλήματα της περιοχής, έχει ήδη δώσει ελπίδα στους κατοίκους ότι γρήγορα θα επιστρέψουν στην κανονικότητα, θα ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους, θα γυρίσουν στις δουλειές τους. Όλες μας οι δυνάμεις, το Πυροσβεστικό Σώμα, μαζί με την ΕΜΑΚ, την ΕΛ.ΑΣ, το Στρατό, το ΕΚΑΒ, παραμένουν στο πεδίο έτοιμοι να παράσχουν οποιαδήποτε αρωγή όχι μόνο στους συμπολίτες μας, αλλά και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που έχει αναλάβει την περαιτέρω διαχείριση του μεγάλου έργου της αποκατάστασης και την εφαρμογή των αποφάσεων που ελήφθησαν στη χθεσινή μας σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Εμείς, η Πολιτική Προστασία, θα είμαστε δίπλα τους κάθε στιγμή σε αυτή την προσπάθεια ανοικοδόμησης και για όσο διάστημα χρειαστεί».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προχώρησε στην κήρυξη σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μίνωα Πεδιάδας, καθώς και περιοχών του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων της Π.Ε. Ηρακλείου, ενώ σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών «Εγκέλαδος » της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, έχουν από την πρώτη στιγμή, διατεθεί οι ακόλουθες δυνάμεις και μέσα:

Το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας υπογραμμίζει ότι από την πρώτη στιγμή σε πλήρη κινητοποίηση ετέθησαν όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Αστυνομίας, του ΕΚΑΒ, καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ στο νησί μετέβη άμεσα ο υπουργός, Χρήστος Στυλιανίδης, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό, Ευάγγελο Τουρνά, τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμη Λέκκα, καθώς και τον γενικό διευθυντή Συντονισμού της ΓΓΠΠ, Φοίβο Θεοδώρου, για τον καλύτερο συντονισμό όλων των συναρμόδιων φορέων και τη βέλτιστη απόκριση του μηχανισμού στις ανάγκες των κατοίκων.

Το υπουργείο σημειώνει τέλος ότι όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται στο πεδίο για τη διαρκή παροχή συνδρομής προς τους κατοίκους και θα συνεχίσουν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για όσο διάστημα είναι απαραίτητο, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κανονικότητας στην περιοχή.

Στο μεταξύ, συνεχίζεται η έντονη μετασεισμική ακολουθία στην Κρήτη. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο κατέγραψε στις 14:54 το μεσημέρι της Τετάρτης νέα δόνηση μεγέθους 4,6 Ρίχτερ.

Η μετασεισμική δραστηριότητα ήταν έντονη και χθες, καθώς μέχρι το απόγευμα σημειώθηκαν περισσότερες από 15 δονήσεις άνω των 4 Ρίχτερ (η ισχυρότερη 5,3 Ρίχτερ, νωρίς χθες το πρωί).

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), έχουν γίνει αισθητές 76 δονήσεις τις τελευταίες 56 ώρες στην Κρήτη.

This is the 76th felt #earthquake in Crete, Greece in the last 56 hours https://t.co/wPtMW5ND1t

— EMSC (@LastQuake) September 29, 2021