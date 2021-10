Γέφυρα συνεργασίας ΕΚΠΑ – Γέιλ με κοινό Κέντρο Αριστείας

Μπορούσε να προβλεφθεί η σημερινή πανδημία που έχει αλλάξει τον κόσμο όπως τον γνωρίζαμε, οδηγώντας έως σήμερα στον θάνατο πάνω από τέσσερα εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως; Η επιστήμη σε ποια πεδία πρέπει να εστιάσει για να συμβάλει στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής υγείας; Διαθέτει ο πλανήτης τα εργαλεία, ώστε να αντιμετωπίσει στο μέλλον μία νέα πανδημία; Ερευνητές του κορυφαίου αμερικανικού Γέιλ και του ελληνικού Πανεπιστημίου Αθηνών στήνουν πάνω στα σχετικά θέματα γέφυρα συνεργασίας μέσω της δημιουργίας από κοινού ενός Κέντρου Αριστείας καθώς και κοινών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Eτσι, ανοίγεται ένα νέος πόλος εξωστρέφειας των ελληνικών ΑΕΙ, με πολλαπλασιαστικά θετικά αποτελέσματα για τους κρατικούς φορείς και τις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Ειδικότερα, το «μνημόνιο κατανόησης» μεταξύ των δύο ΑΕΙ έχει καταρτιστεί και πίσω από αυτό βρίσκονται δύο Eλληνες. Εκ μέρους του Γέιλ είναι ο Βασίλης Βασιλείου, καθηγητής Επιδημιολογίας και πρόεδρος του Τμήματος Περιβαλλοντικών Επιστημών Υγείας στο ίδρυμα, η συμβολή του οποίου καταδεικνύει την αξία που μπορεί να αποκτήσει η παρουσία Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό. Από την πλευρά του ΕΚΠΑ είναι ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας Νικόλαος Θωμαΐδης. Εξηγώντας πτυχές της συνεργασίας στην «Κ» ο κ. Θωμαΐδης ανέφερε ότι θα σχεδιασθούν δύο κοινά προγράμματα σπουδών. Το πρώτο θα είναι σε προπτυχιακό επίπεδο, με αντικείμενο την περιβαλλοντική επιστήμη και τη δημόσια υγεία, και το δεύτερο σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με αντικείμενο την περιβαλλοντική υγεία. Τα προγράμματα θα προσφέρουν στους φοιτητές τους διπλό πτυχίο (από Γέιλ και ΕΚΠΑ), θα είναι ξενόγλωσσα και θα περιλαμβάνουν δίδακτρα. Στόχος είναι η προσέλκυση ξένων φοιτητών από όλο τον κόσμο. Η έναρξη προβλέπεται να γίνει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-23. Θα οργανώνονται, επίσης, θερινά τμήματα, σεμινάρια και διαλέξεις που αφορούν τις περιβαλλοντικές σπουδές υγείας.

Παράλληλα, μεταξύ των στόχων Γέιλ και ΕΚΠΑ είναι η ανάπτυξη ενός Κέντρου Αριστείας για περιβαλλοντικές σπουδές και δημόσια υγεία, που θα απασχολεί ερευνητικές ομάδες και στα δύο πανεπιστήμια. Το Κέντρο θα μελετά ζητήματα όπως πανδημίες, κλιματική αλλαγή, αυτοάνοσες παθήσεις και άλλα, ενώ σε σχέση με την COVID-19 έχει ήδη αναπτυχθεί διμερής συνεργασία και έχουν υποβληθεί οι πρώτες ερευνητικές εργασίες.

Οι ερευνητές θα αναζητούν τρόπους αντιμετώπισης των συνεπειών επικίνδυνων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των παθογενειών περιβάλλοντος, στους ανθρώπους και στα οικοσυστήματα από τα οποία αυτοί εξαρτώνται. Eνας καίριος στόχος του Κέντρου Αριστείας θα είναι η ενσωμάτωση της επιστήμης στην πολιτική για την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων στην περιβαλλοντική υγεία, και σχετικά μελλοντικά ζητήματα. Βεβαίως, η πανδημία του κορωνοϊού έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Το Κέντρο θα έχει και ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα περιλαμβάνουν ερευνητικές πρωτοβουλίες και προγράμματα στον τομέα περιβαλλοντικών επιστημών και δημόσιας υγείας. Επίσης, θα γίνονται ανταλλαγές φοιτητών τελειόφοιτων και μεταπτυχιακού επιπέδου, συμπεριλαμβάνοντας την ενασχόληση με διατριβή και μεταπτυχιακή έρευνα. Ταυτόχρονα θα επιδιωχθεί «η ανάπτυξη νέων διδακτικών τμημάτων στους συγκεκριμένους τομείς περιβαλλοντικής υγείας, επιδημιολογίας, επιστήμης της έκθεσης, αναλυτικής χημείας και προηγμένης αναλυτικής» όπως αναφέρεται στο κείμενο της συμφωνίας των δύο ΑΕΙ.

Σημαντική είναι η επίδραση της συνεργασίας Γέιλ – ΕΚΠΑ πέραν των «συνόρων»των δύο ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, από τους πανεπιστημιακούς των δύο πλευρών θα επιδιωχθεί η καθιέρωση διεθνούς συνεργασίας στους τομείς περιβαλλοντικών επιστημών και δημόσιας υγείας. Αυτό θα επεκτείνει τις υπάρχουσες συνεργασίες που έχουν αναπτύξει τα δύο ΑΕΙ σε αυτούς τους ερευνητικούς τομείς με πολλά εθνικά και διεθνή πανεπιστήμια και τα ελληνικά υπουργεία Παιδείας, Ερευνας Καινοτομίας, Περιβάλλοντος και Γεωργίας και Τροφίμων, καθώς και μεγάλες διεθνείς και εθνικές εταιρείες που εργάζονται επί των περιβαλλοντικών επιστημών και της δημόσιας υγείας.

Ταυτόχρονα, ήδη υπάρχει στενή συνεργασία για την πρόβλεψη της διασποράς του κορωνοϊού μέσω των επιδημιολογικών λυμάτων, για την εκτίμηση κινδύνου στους ανθρώπους από την έκθεση σε χημικά και για την επίδραση των χημικών σε ασθένειες, όπως το παιδικό άσθμα.

Αναγνώριση

Ο Νικόλας Χρηστάκης –κοινωνιολόγος και γιατρός, που διερευνά τις αρχαίες καταβολές και τις σύγχρονες επιπτώσεις της ανθρώπινης φύσης, διευθυντής του Εργαστηρίου Ανθρώπινης Φύσης στο Πανεπιστήμιο Γέιλ– αναγορεύεται, αύριο Δευτέρα, επίτιμος διδάκτωρ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν. Αθηνών. Το έργο και την προσωπικότητα του κ. Χρηστάκη, που θεωρείται κορυφαίος καθηγητής Κοινωνικών και Φυσικών Επιστημών, θα παρουσιάσει ο καθηγητής Οικονομικών του Περιβάλλοντος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Ανδρέας Παπανδρέου. Η ομιλία του κ. Χρηστάκη θα έχει τίτλο «The Evolutionary Origins of Social Order – in Good and Bad Times». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 6 μ.μ. στην Αίθουσα Τελετών στα Προπύλαια. Το πρωί θα οργανωθεί (στο κτίριο «Κωστής Παλαμάς», από τις 12.00) ημερίδα με θέμα «COVID-19: Ιατρική, φιλοσοφία και οικονομική διάσταση μιας πανδημίας». Θα μιλήσουν ο κ. Χρηστάκης, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ και καθηγητής Ιατρικής Θάνος Δημόπουλος, ο καθηγητής της Ιατρικής ΕΚΠΑ Σωτήρης Τσιόδρας, ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο ομότιμος καθηγητής του ιδρύματος Ιωάννης Υφαντόπουλος.