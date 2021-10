Σεισμός τώρα 6,3 Ρίχτερ στην Κρήτη

Σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σε θαλάσσιο χώρο νοτιοανατολικά της Κρήτης σύμφωνα με εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 23 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από τη Ζάκρο. Το εστιακό βάθος της δόνησης, η οποία σημειώθηκε στις 12.24 την Τρίτη, εκτιμάται στα 8 χιλιόμετρα.

Πέρα από την Κρήτη, ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου και κυρίως σε Κάσο, Κάρπαθο και Ρόδο, αλλά και στην Αττική και την Κύπρο. Βάσει μαρτυριών που επικαλείται το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), ο σεισμός ήταν πολύ ισχυρός και κράτησε αρκετά δευτερόλεπτα.

Μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,3 Ρίχτερ, ακολούθησαν δονήσεις 4,5 Ρίχτερ στην Κάρπαθο και 4,1 Ρίχτερ ανοιχτά της Ζάκρου.

M6.3 #earthquake ( #σεισμός ) strikes 124 km SE of #Irákleion ( #Greece ) 15 min ago. Read eyewitnesses’ stories & provide yours: https://t.co/FloGlMF9YO

Κατά το cretalive.gr, το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου στην Ξηρόκαμπο Σητείας κατέρρευσε από τον σεισμό.

⇒ Διαβάστε αναλυτικά: Σεισμός 6,3 Ρίχτερ στην Κρήτη: Κατέρρευσε εκκλησάκι στη Σητεία, ζημιές σε κτίρια

Σύμφωνα με το cretapost.gr, σημειώθηκαν κατολισθήσεις βράχων στο οδικό δίκτυο, ενώ αντικείμενα έπεσαν σε σπίτια και επιχειρήσεις, κυρίως στην περιοχή της Σητείας.

Ο κόσμος στο Ηράκλειο και άλλες περιοχές της Κρήτης βγήκε έντρομος στους δρόμους, με τη νέα δόνηση να ξυπνά μνήμες από τον σεισμό των 5,8 Ρίχτερ στο Αρκαλοχώρι. Στο Ηράκλειο, διευθυντές των σχολείων, ζήτησαν από τους μαθητές να βγουν από τις αίθουσες.

Σε επαγρύπνηση βρίσκονται όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, για τον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων ή καταστροφών.

⇒ Διαβάστε ακόμη: Σεισμός στην Κρήτη: «Έχει τρομάξει ο κόσμος», λέει στο kathimerini.gr κάτοικος του Ηρακλείου (βίντεο)

Ο σεισμολόγος και μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, Γεράσιμος Παπαδόπουλος, σε ανάρτησή του στο Facebook, έκανε λόγο για μικρό τσουνάμι στη νότια Κρήτη.

Παράλληλα, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι ο νέος σεισμός δεν έχει σχέση με το ρήγμα του Αρκαλοχωρίου. Τόνισε, δε, ότι η εστία της δόνησης βρίσκεται στη θάλασσα, μακριά από κατοικημένες περιοχές, και όχι την ξηρά, όπως στο Αρκαλοχώρι.

Ο διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, Γεράσιμος Χουλιάρας, ανέφερε ότι, μετά τα 6,3 Ρίχτερ, αναμένεται ένας μετασεισμός μεγέθους 5 με 5,5 Ρίχτερ, εκτιμώντας -σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ- ότι δεν θα προκαλέσει πρόβλημα καθώς το επίκεντρο βρίσκεται σε υποθαλάσσια περιοχή. Ζήτησε, δε, να δοθεί έμφαση στο Αρκαλοχώρι, τονίζοντας πάντως ότι δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των δύο σεισμών, καθώς προέρχονται από διαφορετικά ρήγματα.

Ως προς την προειδοποίηση για τσουνάμι, έκανε λόγο για τυπική διαδικασία. Όταν το επίκεντρο ενός σεισμού είναι πάνω από 5,5 Ρίχτερ σε θαλάσσιο χώρο, εκδίδεται αυτόματα προειδοποίηση για τσουνάμι, τόνισε και πρόσθεσε πως «μέχρι στιγμής δεν έχουμε παρακολουθήσει τίποτα ανησυχητικό». Συμπλήρωσε, πάντως, πως πρέπει να περάσουν λίγες ώρες, προκειμένου να υπάρχει εικόνα ως προς το πώς εξελίσσεται το φαινόμενο.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας ανέφερε πως ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Όπως είπε, ήταν επιφανειακός και διερευνάται αν έχει επιπτώσεις στον χερσαίο χώρο.

Ο κ. Λέκκας υπογράμμισε ότι πρόκειται για διαφορετικό σεισμικό κέντρο σε σύγκριση με το Αρκαλοχώρι, με διαφορετική συμπεριφορά, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι δεν πρέπει να συνδέονται οι δύο σεισμοί.

M6.3 #earthquake (#σεισμός) strikes 124 km SE of #Irákleion (#Greece) 13 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/DK4eeiy4Pa

— EMSC (@LastQuake) October 12, 2021