Σεισμολόγοι για Κρήτη: Δεν συνδέεται με το Αρκαλοχώρι ο νέος σεισμός

Την εκτίμηση ότι ο νέος σεισμός των 6,3 Ρίχτερ νοτιοανατολικά της Κρήτης δεν σχετίζεται με τη δόνηση των 5,8 Ρίχτερ στο Αρκαλοχώρι εξέφρασαν μέλη της επιστημονικής κοινότητας.

Ο νέος σεισμός σημειώθηκε 23 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από τη Ζάκρο, με το εστιακό βάθος της δόνησης να εκτιμάται στα 8 χιλιόμετρα.

Πέρα από την Κρήτη, ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου και κυρίως σε Κάσο, Κάρπαθο και Ρόδο, αλλά και στην Αττική και την Κύπρο. Βάσει μαρτυριών, ο σεισμός ήταν ισχυρός και κράτησε αρκετά δευτερόλεπτα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) Ευθύμιος Λέκκας ανέφερε πως ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Όπως είπε, ήταν επιφανειακός και διερευνάται αν έχει επιπτώσεις στον χερσαίο χώρο.

Ο κ. Λέκκας υπογράμμισε ότι πρόκειται για διαφορετικό σεισμικό κέντρο σε σύγκριση με το Αρκαλοχώρι, με διαφορετική συμπεριφορά, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι δεν πρέπει να συνδέονται οι δύο σεισμοί.

M6.3 #earthquake (#σεισμός) strikes 124 km SE of #Irákleion (#Greece) 13 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/DK4eeiy4Pa

— EMSC (@LastQuake) October 12, 2021