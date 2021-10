Μέτρα για την κακοκαιρία: Κλειστό αύριο το Δημόσιο, «απαγορευτικό» σε Κηφισό, παραλιακή

Τα προληπτικά μέτρα που θα ισχύσουν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης.

Ο κ. Στυλιανίδης έκανε λόγο για επικείμενη επιδείνωση των καιρικών φαινομένων από αργά το βράδυ της Πέμπτης έως και τις 6 το πρωί της Παρασκευής.

Πρόσθεσε ότι, βάσει των προγνώσεων, η κακοκαιρία Μπάλλος θα πλήξει αύριο Παρασκευή Εύβοια και Χαλκιδική ενώ υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να επηρεαστούν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και ιδίως οι Σάμος και Ικαρία.

Τα προληπτικά μέτρα στα οποία κατέληξε η σύσκεψη είναι τα εξής:

Πρώτον, από 01:00 μετά τα μεσάνυχτα έως 08:00 αύριο το πρωί, απαγορεύεται η διέλευση όλων των Ι.Χ. οχημάτων και μέσων μαζικής μεταφοράς σε Κηφισό και παραλιακή. Για τα φορτηγά οχήματα θα εκτιμηθεί η κατάσταση ανάλογα με την εξέλιξη του φαινομένου και θα υπάρξουν ανακοινώσεις σε συνεννόηση με την Τροχαία, ενώ θα δίνονται οδηγίες σε όλους τους δρόμους εισόδου στην Αττική.

Δεύτερον, θα είναι κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες στην Αττική, εκτός από τις αναγκαίες για τη διαχείριση του φαινομένου και των Υπηρεσιών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τρίτον, ενθαρρύνεται η τηλε-εργασία στην Αττική σε όλο τον ιδιωτικό τομέα. Θα συνεισφέρει πολύ στην αποσυμφόρηση των δρόμων, έτσι ώστε εάν επιδεινωθεί το φαινόμενο, να είμαστε έτοιμοι να δράσουμε άμεσα και αποτελεσματικά.

Τέταρτον, λόγω της εξέλιξης του επικίνδυνου φαινομένου, αποφασίσαμε όπως παραμείνουν κλειστά τα σχολεία και σε Κέρκυρα, Σάμο και Ικαρία, καθώς -όπως γνωρίζετε- αποφασίσαμε να κλείσουν σε Αττική, Χαλκιδική και Εύβοια.

Πέμπτον, θα παραμείνουν κλειστοί οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα ΚΔΑΠ και οι δομές ΑμεΑ σε Αττική, Εύβοια, Χαλκιδική, Κέρκυρα, Σάμο και Ικαρία.

Έκτον, θα αξιοποιούνται όλα τα αναγκαία μέσα από ιδιωτικές εταιρείες, έτσι ώστε ο ιδιωτικός τομέας να συνδράμει στην αντιμετώπιση των φαινομένων με ειδικά μηχανήματα, τα οποία διαθέτει.

Η κακοκαιρία συνεχίζει την επέλασή της στη χώρα, έχοντας δημιουργήσει πρωτοφανείς σκηνές χάους στην Αττική αλλά και σε άλλες περιοχές της επικράτειας, σε σημαντικό τμήμα της οποίας τα σχολεία θα παραμείνουν την Παρασκευή κλειστά.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, σε όλη την Ελλάδα μέχρι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε συνολικά 1.164 κλήσεις, κυρίως για αντλήσεις υδάτων, μεταφορές ατόμων σε ασφαλές σημείο και κοπές δέντρων.

Πιο αναλυτικά:

1. Η Περιφέρεια Αττικής δέχτηκε 646 κλήσεις κυρίως σε περιοχές του λεκανοπεδίου ως κάτωθι:

• 560 για αντλήσεις υδάτων

• 36 για απεγκλωβισμό ατόμων από ανελκυστήρες

• 25 για κοπές δέντρων

• 22 για απομακρύνσεις ατόμων σε ασφαλές σημεία

• 3 για αφαιρέσεις αντικειμένων

2. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δέχτηκε 490 κλήσεις κυρίως στο νησί της Κέρκυρας για άντληση υδάτων, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 60 απομακρύνσεις ατόμων σε ασφαλές σημείο. Στη περιοχή έχει μεταβεί Ε/Π του ΕΚΣΕΔ καθώς και ακτοπλοϊκώς η 5η ΕΜΑΚ. Όλες οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έχουν τεθεί σε γενική επιφυλακή ενώ συνδρομή παρέχει η τοπική αυτοδιοίκηση, η ΕΛ.ΑΣ. και το Λ.Σ.

3. Η Περιφέρεια Ηπείρου δέχτηκε 6 κλήσεις και συγκεκριμένα 3 για κοπές δέντρων και 3 για αντλήσεις υδάτων.

4. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δέχτηκε 2 κλήσεις, 1 για άντληση υδάτων και 1 για απομάκρυνση ατόμου σε ασφαλές σημείο. Επίσης, στην περιοχή Τσακαίοι στη Νότια Εύβοια μεταφέρθηκαν 3 άτομα σε ασφαλές σημείο.

5. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δέχτηκε 6 κλήσεις, 2 για κοπές δέντρων, 3 για αντλήσεις υδάτων και 1 για αφαίρεση αντικειμένου.

6. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δέχτηκε 14 κλήσεις, 6 για αντλήσεις υδάτων και 8 για κοπές δέντρων.



Ππαράλληλα, ότι σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επισημαίνει τις υποχρεώσεις επιχειρήσεων – εργοδοτών απέναντι στους διανομείς.

Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις – εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών, που απασχολούν εργαζόμενους διανομείς τόσο στο χώρο της εστίασης όσο και σε άλλες δραστηριότητες μεταφορών/διανομής αντικειμένων με δίτροχα οχήματα, οφείλουν, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ιδίως δε τον κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010), να προβούν, πέραν της παροχής του αναγκαίου εξοπλισμού ατομικής προστασίας, στην άμεση παύση εργασιών σε περίπτωση επικράτησης, κατά τόπο, ακραίων καιρικών συνθηκών.

