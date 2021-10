Κακοκαιρία «Μπάλλος»: Παρέμβαση εισαγγελέα για την πλημμυρισμένη Ποσειδώνος

Την παρέμβαση της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας Σωτηρίας Παπαγεωργακοπούλου προκάλεσαν οι εικόνες που καταγράφηκαν από τα Μέσα Ενημέρωσης με τους επιβάτες του εγκλωβισμένου από τη βροχή λεωφορείου, κάτω από τη γέφυρα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος να περπατούν μέσα στο νερό για να μην κινδυνεύσει η ζωή τους.

Η κ. Παπαγεωργακοπούου έδωσε εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στον προϊστάμενο της Ποινικής Δίωξης Αντώνη Ελευθεριάνο προκειμένου να διερευνηθεί γιατί πλημμύρισε η γέφυρα και προς τούτο θα ληφθούν καταθέσεις για να διαπιστωθεί εάν είχαν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα και εάν είχαν γίνει τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα από τους αρμόδιους φορείς.

Passengers wade through high water as they evacuate a bus stuck in a flooded underpass in southern Athens, Thursday, Oct. 14, 2021. Storms have been battering the Greek capital and other parts of southern Greece, causing traffic disruption and some road closures. pic.twitter.com/jGVcnTvGFo

