Κορωνοϊός: 3.407 νέα κρούσματα, 34 θάνατοι, 347 διασωληνωμένοι

Σε 3.407 ανέρχονται τα νέα κρούσματα κορωνοϊού, τα οποία κατεγράφησαν στην Ελλάδα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Σήμερα, Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021, ανακοινώθηκαν 34 θάνατοι.

Διασωληνωμένοι σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) νοσηλεύονται 347 ασθενείς. Το 63,7% είναι άνδρες και η διάμεση ηλικία τους είναι 66 έτη, ενώ το 81,3% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 306 (88,18%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 41 (11,82%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.270 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 220 (ημερήσια μεταβολή +3.29%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 207 ασθενείς.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Τετάρτη 20 Οκτωβρίου, ανακοινώθηκαν 3.279 κρούσματα και 38 θάνατοι, ενώ διασωληνωμένοι νοσηλεύονταν 351 ασθενείς. Την προηγούμενη Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου, είχαν ανακοινωθεί 2.601 κρούσματα και 46 θάνατοι, ενώ διασωληνωμένοι νοσηλεύονταν 347 ασθενείς.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στην Ελλάδα από την έναρξη της πανδημίας ανέρχεται σε 707.587, ενώ έχουν καταγραφεί 15.519 θάνατοι. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 39 έτη (εύρος 0,2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0,2 έως 106 έτη).

Από το σύνολο των 3.407 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 20 είναι εισαγόμενα, εκ των οποίων 10 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Στις Περιφερειακές Ενότητες Αττικής εντοπίστηκαν 703 κρούσματα και στη Θεσσαλονίκη 496.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων που ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ έχει ως εξής:

Οι εταιρείες Pfizer και BioNTech ανακοίνωσαν σήμερα Πέμπτη ότι τα αποτελέσματα από τη Φάση 3 των κλινικών δοκιμών έδειξαν υψηλή αποτελεσματικότητα της τρίτης δόσης του εμβολίου τους κατά της Covid-19, συμπεριλαμβανομένης και της μετάλλαξης Δέλτα.

Συγκεκριμένα, δήλωσαν ότι η δοκιμή με 10.000 συμμετέχοντες ηλικίας 16 ετών και άνω, έδειξε 95,6% αποτελεσματικότητα απέναντι στη νόσο, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που η Δέλτα κυριαρχούσε.

Έκκληση για αύξηση των εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού απηύθυνε η επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ε.Ε., Στέλλα Κυριακίδου, η οποία είχε επικοινωνία με τους υπουργούς Υγείας χωρών με μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων.

«Επικοινώνησα με τους υπουργούς Υγείας της Λιθουανίας,της Λετονίας, της Εσθονίας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας. Τα συστήματα υγειονομικής τους περίθαλψης βρίσκονται υπό πίεση, λόγω του αυξανόμενου αριθμού κρουσμάτων COVID-19» ανέφερε η κ. Κυριακίδου μέσω Twitter.

«Είναι επείγον να μεγιστοποιηθούν τα ποσοστά εμβολιασμού. Η Ε.Ε. είναι έτοιμη να υποστηρίξει χώρες που έχουν ανάγκη» πρόσθεσε η επίτροπος Υγείας.

