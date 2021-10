Facebook: Έρευνα για εξαίρεση VIP χρηστών από τους κανόνες εποπτείας περιεχομένου

Το Facebook απέτυχε να παράσχει σημαντικές λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα «Cross-Check», προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο εκατομμύρια VIP χρήστες του από τους κανόνες εποπτείας περιεχομένου της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με την επιτροπή εποπτείας της εταιρείας.

Η επιτροπή εποπτείας του Facebook ανακοίνωσε τη διεξαγωγή έρευνας για την εξαίρεση VIP χρηστών από τους κανόνες περιεχομένου.

#UPDATE Facebook’s oversight panel announced Thursday a probe of the system that has reportedly exempted high-profile users from its rules, the latest fallout in one of the platform’s biggest crises yet pic.twitter.com/uJ8tJHaVEr

