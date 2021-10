Σεισμός τώρα: Νέα δόνηση 4,3 Ρίχτερ στην Κρήτη

Σεισμός μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου, στην Κρήτη, σύμφωνα με εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του νέου σεισμού εντοπίζεται 3 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Αρκαλοχωρίου.

Το εστιακό βάθος της δόνησης, η οποία σημειώθηκε στη 1.11 μ.μ., εκτιμάται στα 5 χιλιόμετρα.

M4.3 #earthquake (#σεισμός) strikes 22 km SE of #Irákleion (#Greece) 12 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/sqmTpB14wg

— EMSC (@LastQuake) October 22, 2021