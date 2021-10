Εκρηκτικό «κοκτέιλ» COVID

Με περισσότερα από 3.000 κρούσματα COVID-19 ημερησίως κατά μέσον όρο εξελίχθηκε η τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας, που φαίνεται να ακολουθεί τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, όπου το τελευταίο διάστημα παρατηρείται επιδείνωση στο επιδημικό φορτίο. Χθες εντοπίστηκαν 3.585 νέα περιστατικά της νόσου, με τον κυλιόμενο μέσο όρο ημερήσιων κρουσμάτων να είναι πλέον 3.028 έναντι 2.372 που ήταν μία εβδομάδα πριν (Παρασκευή 15 Οκτωβρίου). Χθες ανακοινώθηκαν 36 νέοι θάνατοι ασθενών. Από τις αρχές Οκτωβρίου έως και χθες έχασαν τη ζωή τους 727 ασθενείς που είχαν προσβληθεί από τον SARS-CoV-2.

O αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών (348) παραμένει σε σταθερά επίπεδα το τελευταίο διάστημα, ωστόσο αύξηση καταγράφεται στις εισαγωγές νέων ασθενών σε νοσοκομεία: 250 χθες, που είναι και ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει καταγραφεί από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Σχεδόν εννέα στους δέκα που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι, ενώ το ίδιο ισχύει και για το 75% με 80% όσων νοσηλεύονται σε απλές κλίνες. Είναι ενδεικτική η χθεσινή εικόνα από τα νοσοκομεία της 3ης και 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας, όπου από τους 649 ασθενείς που νοσηλεύονται σε απλές κλίνες COVID και από τους 128 ασθενείς σε MΕΘ COVID, οι 505 (ποσοστό 77,8%) και οι 121 (ποσοστό 94,5%), αντίστοιχα, είναι ανεμβολίαστοι.

Στους 727 οι θάνατοι τον Οκτώβριο, ενώ «κόκκινη» παραμένει η χωρητικότητα σε νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας.

Την ίδια στιγμή, με χαμηλούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εμβολιασμοί πρώτης δόσης έναντι της COVID-19. Είναι ενδεικτικά τα χθεσινά στοιχεία από το εμβολιαστικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τα οποία, από τις 26.204 δόσεις που χορηγήθηκαν, περισσότερες από τις μισές (13.427) ήταν αναμνηστικές, 5.808 ολοκλήρωσαν το εμβολιαστικό σχήμα (δεύτερη δόση) και 7.809 αφορούσαν σε πρώτο ραντεβού. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και από τις προηγούμενες ημέρες.

Μελέτη για τρίτη δόση

Εως προχθές είχαν χορηγηθεί 258.150 αναμνηστικές δόσεις. Τη σχετική δυνατότητα έχουν τα άτομα με ανοσοκαταστολή, καθώς και όλα τα άτομα άνω των 50 ετών, οι υγειονομικοί και άτομα με υποκείμενα νοσήματα που έχουν συμπληρώσει έξι μήνες από την ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού τους. Την ανάγκη της χορήγησης τρίτης δόσης ειδικά σε άτομα άνω των 65 ετών και σε άτομα με ανοσοκαταστολή καταδεικνύει σχετική μελέτη από το Ισραήλ, η οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο έγκριτο περιοδικό The New England Journal of Medicine. Η μελέτη συμπεριέλαβε 4.868 λειτουργούς υγείας που είχαν εμβολιαστεί με το εμβόλιο της Pfizer και μετρούσαν μηνιαία τον τίτλο των IgG και των εξουδετερωτικών τους αντισωμάτων. Οπως αναφέρουν συνοψίζοντας τα σχετικά δεδομένα οι γιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Πάνος Μαλανδράκης, Γιάννης Ντάνασης και Θάνος Δημόπουλος, έξι μήνες μετά τη δεύτερη δόση τα εξουδετερωτικά αντισώματα ήταν χαμηλότερα στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες, σε όσους ήταν άνω των 65 ετών –σε σχέση με τις ηλικίες 18 έως 45– και σε όσους ήταν ανοσοκατεσταλμένοι.