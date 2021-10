Κορωνοϊός: 3.199 νέα κρούσματα, 43 θάνατοι, 353 διασωληνωμένοι

Σε 3.199 ανέρχονται τα νέα κρούσματα κορωνοϊού, τα οποία κατεγράφησαν στην Ελλάδα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Σήμερα, Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021, ανακοινώθηκαν 43 θάνατοι.

Διασωληνωμένοι σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) νοσηλεύονται 353 ασθενείς (61,5% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 66 έτη. To 81,6% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 310 (87,82%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 43 (12,18%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.282 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 239 (ημερήσια μεταβολή -4.4%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 217 ασθενείς.

Το προηγούμενο Σάββατο, 23 Οκτωβρίου, είχαν ανακοινωθεί 2.313 κρούσματα και 30 θάνατοι, ενώ διασωληνωμένοι νοσηλεύονταν 361 ασθενείς. Από την έναρξη της πανδημίας, ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στην Ελλάδα ανέρχεται σε 714.283, ενώ έχουν καταγραφεί 15.598 θάνατοι, εκ των οποίων το 95,3% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 39 έτη (εύρος 0,2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0,2 έως 106 έτη).

Γεωγραφική κατανομή

Από το σύνολο των νέων κρουσμάτων, 13 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 7 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στις περιφερειακές ενότητες Αττικής εντοπίστηκαν 712 κρούσματα, ενώ στη Θεσσαλονίκη 551. Η κατανομή των νέων εγχώριων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα:

Πηγή: ΕΟΔΥ

Εκρηκτικό «κοκτέιλ» COVID

Με περισσότερα από 3.000 κρούσματα COVID-19 ημερησίως κατά μέσον όρο εξελίχθηκε η τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας, που φαίνεται να ακολουθεί τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, όπου το τελευταίο διάστημα παρατηρείται επιδείνωση στο επιδημικό φορτίο.

Χθες εντοπίστηκαν 3.585 νέα περιστατικά της νόσου, με τον κυλιόμενο μέσο όρο ημερήσιων κρουσμάτων να είναι πλέον 3.028 έναντι 2.372 που ήταν μία εβδομάδα πριν (Παρασκευή 15 Οκτωβρίου).

Μελέτη για τρίτη δόση

Εως προχθές είχαν χορηγηθεί 258.150 αναμνηστικές δόσεις. Τη σχετική δυνατότητα έχουν τα άτομα με ανοσοκαταστολή, καθώς και όλα τα άτομα άνω των 50 ετών, οι υγειονομικοί και άτομα με υποκείμενα νοσήματα που έχουν συμπληρώσει έξι μήνες από την ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού τους.

Την ανάγκη της χορήγησης τρίτης δόσης ειδικά σε άτομα άνω των 65 ετών και σε άτομα με ανοσοκαταστολή καταδεικνύει σχετική μελέτη από το Ισραήλ, η οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο έγκριτο περιοδικό The New England Journal of Medicine. Η μελέτη συμπεριέλαβε 4.868 λειτουργούς υγείας που είχαν εμβολιαστεί με το εμβόλιο της Pfizer και μετρούσαν μηνιαία τον τίτλο των IgG και των εξουδετερωτικών τους αντισωμάτων. Όπως ανέφεραν συνοψίζοντας τα σχετικά δεδομένα οι γιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Πάνος Μαλανδράκης, Γιάννης Ντάνασης και Θάνος Δημόπουλος, έξι μήνες μετά τη δεύτερη δόση τα εξουδετερωτικά αντισώματα ήταν χαμηλότερα στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες, σε όσους ήταν άνω των 65 ετών –σε σχέση με τις ηλικίες 18 έως 45– και σε όσους ήταν ανοσοκατεσταλμένοι.

⇒ Διαβάστε ακόμη: Ειδικό εμβόλιο κατά της Δέλτα αναπτύσσουν ερευνητές της Οξφόρδης

ΠΟΥ: Η πανδημία θα παραταθεί

Η πανδημία της COVID-19 «θα συνεχιστεί ένα χρόνο περισσότερο απ’ όσο θα έπρεπε» να διαρκέσει, διότι οι φτωχές χώρες δεν λαμβάνουν τα εμβόλια που έχουν ανάγκη, προειδοποίησε την Πέμπτη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ). Ο δρ Μπρους Έιλγουορντ, αξιωματούχος του ΠΟΥ, εξήγησε ότι αυτό σημαίνει πως η υγειονομική κρίση θα μπορούσε «εύκολα να παραταθεί ως αργά το 2022».

Λιγότερο από το 5% του πληθυσμού της Αφρικής έχει ανοσοποιηθεί κατά της COVID-19, έναντι του 40% στις περισσότερες άλλες ηπείρους.

⇒ Διαβάστε επίσης: Τα κρούσματα στη Βρετανία «μπορεί να φτάσουν τα 100.000 την ημέρα»

Τελευταίες ειδήσεις