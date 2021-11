Νέα Υόρκη: Στο νοσοκομείο για εξετάσεις ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Σε εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει ανάγκη να υποβληθεί σε αγγειοπλαστική επέμβαση (μπαλονάκι και τοποθέτηση stent), θα υποβληθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Μανχάταν Μάουντ Σάιναϊ (Mount Sinai).

Κατόπιν τούτου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης -ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής για προγραμματισμένες συναντήσεις- δεν θα αναχωρήσει σήμερα από τις ΗΠΑ.

His All-Holiness has arrived to the Archdiocese for a breakfast together with the Hierarchs. pic.twitter.com/momz9jFBLX

— GOARCH Press Office (@GOARCH_Press) November 3, 2021