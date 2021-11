Ασυνόδευτοι ανήλικοι: Περισσότερα από 1.000 παιδιά έχουν μετακινηθεί σε άλλες χώρες

Προς την Πορτογαλία αναχώρησαν σήμερα 14 ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά.

Όπως ανακοίνωσε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, από όταν ετέθη σε ισχύ το σχετικό πρόγραμμα (EURelocation) τον περασμένο χρόνο, περισσότερα από 1.000 ασυνόδευτα προσφυγόπουλα έχουν μετακινηθεί σε άλλες χώρες.

Σχετικό tweet έκανε και η Μαρία Κλάρα Μάρτιν, η εκπρόσωπος του UNHCR στην Ελλάδα.



Η κ. Μάρτιν σημειώνει ότι «με την βοήθεια του SSPUAM, με τον μηχανισμό EURelocation, οι ζωές περισσότερων από 1.000 παιδιών έχουν αλλάξει προς το καλύτερο. Ανυμοπονούμε να συνεχίσουμε την συνεργασία».

Το σχετικό tweet

Thanks to the strong work of #SSPUAM, with #EURelocation mechanism for #UMC, the lives of 1,000+ children have changed for the better! We look forward to continuing our collaboration!

— Maria Clara Martin (@mariaclaram1) November 11, 2021