Ώθηση μικρών παραγωγών προς την επιτυχία

Περισσότεροι από 200 άνθρωποι, εκ των οποίων το 75% γυναίκες, έχουν λάβει μέχρι σήμερα μέρος στο πρόγραμμα The Business of Food που οργανώνει η Wise Greece. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την εργασιακή ένταξη των ανέργων και την ενδυνάμωση των ευάλωτων ομάδων, που εγκαινίασε τον περασμένο Φεβρουάριο η μη κερδοσκοπική οργάνωση, το οποίο βοηθά τους μικρούς παραγωγούς να προωθήσουν τα προϊόντα τους σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η συμμετοχή στο The Business of Food είναι δωρεάν και απευθύνεται σε φοιτητές, άνεργες γυναίκες στην πρωτεύουσα ή στην περιφέρεια, άνδρες και γυναίκες άνω των 50 ετών που εξετάζουν το ενδεχόμενο να κάνουν αλλαγή επαγγελματικής κατεύθυνσης, αλλά και μέλη γυναικείων συνεταιρισμών. Μέχρι στιγμής έχει πραγματοποιηθεί σε πόλεις και χωριά της Ευρυτανίας, της Φωκίδας, της Δράμας και της Κρήτης. «Θέλουμε όχι μόνο να παρουσιάσουμε τον κλάδο της παραγωγής τροφίμων και να τους δώσουμε την πλήρη εικόνα των βασικών εργαλείων επιχειρηματικότητας, αλλά κυρίως να τους εμπνεύσουμε να μείνουν στην επαρχία, να αξιοποιήσουν με καινοτόμο τρόπο τις πλούσιες πρώτες ύλες που έχουν εκεί και έτσι να καταφέρουν να έχουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα από αυτή τη δραστηριότητα», εξηγεί η ιδρύτρια και πρόεδρος της Wise Greece, Μελίνα Ταπραντζή.

Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν μεταξύ άλλων πώς μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους σειρά προϊόντων, πώς να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους καταναλωτές και πώς να προωθούν τα προϊόντα τους σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το πρόγραμμα ξεκινάει με το σεμινάριο ενδυνάμωσης Break your ceiling που υλοποιεί η Ελπίδα Κόκκοτα, ιδρύτρια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού ΜΕΧΟΧΟ, με στόχο να απαντήσουν σε βασικά ερωτήματα, όπως πώς ξεπερνάει κανείς τους φόβους του πριν κάνει το επόμενο βήμα στην επιχειρηματικότητα. Ποιος είναι όμως ο πιο συχνός φόβος που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στο πρόγραμμα; «Παρότι θα νομίζαμε ότι συνηθέστερος θα ήταν ο φόβος της αποτυχίας, με έκπληξη έχω διαπιστώσει ότι είναι ο φόβος της επιτυχίας. Η επιτυχία έρχεται και αλλάζει πολλά δεδομένα, μας βγάζει από τη ζώνη βολικότητάς μας», διαπιστώνει η Ελπίδα Κόκκοτα.

Σε άλλα εργαστήρια παρουσιάζεται ο «Χάρτης παραγωγής τροφίμων» και αναλύονται τα 30 βήματα που πρέπει κάποιος να ακολουθήσει για να φτάσει να έχει μια επιτυχημένη εταιρεία παραγωγής προϊόντων, με αναφορές στην καινοτομία, στη συσκευασία και στην ετικέτα, παρουσιάζεται η δημιουργία ενός βασικού επιχειρηματικού πλάνου και το σεμινάριο κλείνει με μια εκπαίδευση πάνω στο marketing και το storytelling που είναι απαραίτητα συστατικά για την επιτυχημένη προώθηση προϊόντων.

«Γνωρίσαμε δουλειές και καλές πρακτικές από συναδέλφους και μικρούς παραγωγούς από όλη την Ελλάδα. Ηταν μεγάλη η δύναμη του παραδείγματος, να δούμε τι εφαρμόζεται, ενώ μάθαμε και ανθρώπους από την Ευρυτανία που ασχολούνται με τη γαστρονομία», επιβεβαιώνει η κυρία Στεφανία Κοκοτίνη, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Ευρυτανίας, ιδρυτικό μέλος και εμπνεύστρια της Κοιν.Σ.Επ. «Η Ευρύτη», που δραστηριοποιείται στον χώρο της μεταποίησης και των παραδοσιακών προϊόντων της Ευρυτανίας. Με ενεργό ενδιαφέρον παρακολούθησαν το πρόγραμμα και οι κάτοικοι της Δράμας. «Υπήρξε πολύ βοηθητικό τόσο για όσους χρειάζονταν εφόδια για να εξελίξουν αυτό που ήδη κάνουν, όσο και γι’ αυτούς που δεν έχουν ασχοληθεί ξανά με την επιχειρηματικότητα, αλλά θέλουν να το επιχειρήσουν», σημειώνει η κυρία Oλγα Βλαχοπούλου, μέλος της Ενωσης Κυριών Δράμας, που συμμετείχε στο πρόγραμμα. «Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν και το κομμάτι της ενδυνάμωσης», τονίζει. Γι’ αυτόν τον λόγο η Ελπίδα Κόκκοτα επιμένει ιδιαίτερα στις παρουσιάσεις στο θέμα «κεφάλαιο» και εξηγεί: «Κεφάλαιο δεν είναι μόνο χρήμα, αλλά και άνθρωποι, γνώση, γνωριμίες, δικτύωση. Θέλω να μάθουν ότι δεν είναι μόνοι τους, ότι δεν είναι απαραίτητο να έχουν μερικές χιλιάδες ευρώ, ότι μπορούν να δημιουργήσουν αυτό που θέλουν ακόμα και αν έχουν μόνο 20 ευρώ, φτάνει να αξιοποιήσουν όλο τους το κεφάλαιο».

«Στόχος μας είναι να ενδυναμώσουμε τις ευάλωτες ομάδες της επαρχίας, να τους δώσουμε μια διέξοδο και να τους εμπνεύσουμε. Να τους βοηθήσουμε να δουν ότι η επιχειρηματικότητα δεν είναι αναγκαστικά κάτι πολύπλοκο, αρκεί να ξεκινήσουν σωστά τα πρώτα τους βήματα και να έχουν κοντά τους καλούς μέντορες. Να τους φέρουμε σε επαφή με παραγωγούς τροφίμων που τα έχουν ήδη καταφέρει παρά τις αντιξοότητες που συνάντησαν, ώστε να λάβουν πρακτικές συμβουλές από εκείνους», τονίζει η Μελίνα Ταπραντζή.

Δώρα για καλό σκοπό

Και τα φετινά Χριστούγεννα, η Wise Greece συνεχίζει τον θεσμό των Hope Boxes. Δεκάδες εταιρείες και ιδιώτες έχουν τα τελευταία χρόνια στείλει Hope Boxes με προϊόντα με το σήμα της Wise Greece σε ιδρύματα, οργανισμούς και δομές υποστήριξης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, συνδράμοντας το έργο τους. Επίσης, όποιος το επιθυμεί έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τα φετινά χριστουγεννιάτικα δώρα του από τον μεγάλο κατάλογο προϊόντων της, από πρωτότυπους γευστικούς συνδυασμούς delicatessen προϊόντων μέχρι καλλυντικά και σουβενίρ, και να τα παραλάβει σε συσκευασία δώρου από τη Wise Greece. Ανάμεσα από τα 2.500 προϊόντα της μπορεί κάποιος να επιλέξει επίσης δώρα γενεθλίων, σεμιναρίων ή εταιρικά, goodie bags για event, welcome ή goodbye gifts για ξενοδοχεία.