Θ. Λύτρας για μετάλλαξη Όμικρον: «Ό,τι είναι να μας συμβεί, θα μας συμβεί πάρα πολύ γρήγορα»

Στην πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα της παραλλαγής «Όμικρον» αναφέρθηκε ο επίκουρος καθηγητής Δημόσιας Υγείας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Θεόδωρος Λύτρας, κρούωντας τον «κώδωνα του κινδύνου».

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, «η παραλλαγή “Δέλτα” χρειάστηκε ~6 εβδομάδες για να εκτοπίσει την “Αλφα”. Η “Ομικρον” φαίνεται πως χρειάζεται το μισό για να εκτοπίσει τη “Δέλτα”».

Σύμφωνα με τον κ. Λύτρα «ό,τι είναι να μας συμβεί, θα μας συμβεί πάρα πολύ γρήγορα».

Ο κ. Λύτρας κοινοποίησε και σχετικό πίνακα από τον Αμερικανό καθηγητή Ιατρικής Ερικ Τόπολ, ο οποίος δείχνει ότι η παραλλαγή «Όμικρον» έχει γίνει πλέον κυρίαρχη στις ΗΠΑ, καθώς στο τέλος τις περασμένης εβδομάδας αντιπροσώπευε το 73,2% των μολύνσεων.

I’ve worked on infectious disease outbreaks for 30 years. I’ve NEVER seen anything like the speed of Omicron. It’s as infectious as measles spreading in a non-immune population, with a much shorter incubation time therefore much faster doubling time. Hope it’s a lot less severe. pic.twitter.com/EtLfa4JKqd

— Dr. Tom Frieden (@DrTomFrieden) December 21, 2021