Μετάλλαξη Όμικρον: Τα πέντε συμπτώματα και οι οδηγίες των ειδικών

Σε νέα πανδημική φάση έχει εισέλθει η παγκόσμια κοινότητα εξαιτίας της ραγδαίας μετάδοσης της «Όμικρον».

Η επιδημιολογική κατάσταση σε πολλές χώρες έχει επιδεινωθεί, με πολλές χώρες να καταγράφουν αρνητικά ρεκόρ κρουσμάτων και τις κυβερνήσεις μία μετά την άλλη να παίρνουν μέτρα προκειμένου να αναχαιτίσουν την επιθετική διασπορά του νέου στελέχους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αφορούν στα συμπτώματα της μόλυνσης με τη μετάλλαξη Όμικρον κατά το πρώτο 48ωρο, όπως φαίνεται είναι τελείως διαφορετικά από τα συμπτώματα που εκδηλώνει κάποιος που νόσησε με άλλα στελέχη, καθώς σε αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται ο πυρετός, η ανοσμία ή η αγευσία.

Τα συμπτώματα της «Όμικρον» θυμίζουν ένα κοινό κρυολόγημα. Αναλυτικά:

Μάλιστα, μπορεί κάποιος να νοσήσει με κορωνοϊό ακόμα κι αν δεν εμφανίσει πυρετό, ενώ οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι αν κάποιος έχει συμπτώματα απλού κρυολογήματος θα ήταν καλό να πραγματοποιήσει ένα μοριακό τεστ και ύστερα να προχωρήσει σε οποιαδήποτε κοινωνική συνάθροιση.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες παραλλαγές του κορωνοϊού, η απώλεια γεύσης και όσφρησης φαίνεται να είναι περισσότερο σπάνιο σύμπτωμα.

Σύμφωνα με τη Μirror, στην Αγγλία οι ειδικοί παρατήρησαν ότι ένα παράξενο σύμπτωμα μπορεί να είναι κοινό σε ασθενείς που μολύνθηκαν από τη νέα μετάλλαξη. Αυτό το ασυνήθιστο σύμπτωμα είναι η απώλεια της όρεξης.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν την πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα της παραλλαγής «Όμικρον». Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο επίκουρος καθηγητής Δημόσιας Υγείας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Θεόδωρος Λύτρας, «η παραλλαγή “Δέλτα” χρειάστηκε ~6 εβδομάδες για να εκτοπίσει την “Αλφα”. Η “Ομικρον” φαίνεται πως χρειάζεται το μισό για να εκτοπίσει τη “Δέλτα”». Σύμφωνα με τον κ. Λύτρα «ό,τι είναι να μας συμβεί, θα μας συμβεί πάρα πολύ γρήγορα».

Ο επίκουρος καθηγητής Δημόσιας Υγείας αναδημοσίευσε πίνακες του Δρ. Τομ Φρίντεν, πρώην επικεφαλής του CDC, που δείχνουν την αυξημένη μεταδοτικότητα της νέας παραλλαγής.

«Εμβολιασμός χωρίς καθυστέρηση. Τήρηση μέτρων (μάσκες, αποφυγή συνωστισμού, περιττών συγκεντρώσεων κλπ), ανεξάρτητα από το εμβολιαστικό status και ετοιμότητα για εφαρμογή αυστηρότερων περιορισμών, με το που δείξει η κατάσταση να ξεφεύγει», πρόσθεσε ο καθηγητής.

I’ve worked on infectious disease outbreaks for 30 years. I’ve NEVER seen anything like the speed of Omicron. It’s as infectious as measles spreading in a non-immune population, with a much shorter incubation time therefore much faster doubling time. Hope it’s a lot less severe. pic.twitter.com/EtLfa4JKqd

Στη σημασία του εμβολιασμού αναφέρθηκε σήμερα και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Η αύξηση του αριθμού των λοιμώξεων και ειδικότερα η ταχεία εξάπλωση της Όμικρον καθιστούν τον εμβολιασμό ακόμη πιο σημαντικό».

Με μήνυμά της στο Τwitter, η Πρόεδρος της Επιτροπής τονίζει ότι «ο εμβολιασμός συμπεριλαμβανομένων των αναμνηστικών δόσεων είναι η καλύτερή μας προστασία αυτή τη στιγμή» και προσθέτει ότι υπάρχουν αρκετές δόσεις ώστε όλοι να μπορούν να εμβολιαστούν. «Ας προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους άλλους. Αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία μας να νικήσουμε αυτόν τον ιό», αναφέρει στο μήνυμά της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

December 27, 2021