Η φόρμουλα για ανοιχτά σχολεία

Στη διά ζώσης επαναλειτουργία των σχολείων και των υπόλοιπων εκπαιδευτικών δομών από την προσεχή Δευτέρα 10 Ιανουαρίου εμμένει η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας. Βέβαια, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Κ», το βάρος θα δοθεί στην αύξηση των ελέγχων των μαθητών, ενώ θα αλλάξει και το πρωτόκολλο που θα ακολουθείται σε περίπτωση κρούσματος σε ένα τμήμα.

Ειδικότερα, μιλώντας χθες στην «Κ» η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως ανέφερε ότι με ανοιχτά τα σχολεία ο έλεγχος των μαθητών είναι μεγαλύτερος και τα μέτρα τηρούνται με μεγαλύτερη σχολαστικότητα σε σχέση με την περίοδο που τα παιδιά είναι εκτός σχολείου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την κ. Κεραμέως, τρία δεδομένα συνηγορούν στη διά ζώσης επαναλειτουργία των σχολείων: αρχικά, μέσα στις τάξεις οι μαθητές φορούν απαρέγκλιτα τις μάσκες τους, σε αντίθεση με ό,τι συνηθίζεται όταν οι μαθητές βγαίνουν για παιχνίδι ή για διασκέδαση με τους φίλους τους. Κατά δεύτερον, όταν τα σχολεία λειτουργούν διά ζώσης γίνονται συστηματικά τεστ στους μαθητές, ενώ, τρίτο, ισχύει ειδικό πρωτόκολλο αυστηρών ελέγχων όταν υπάρξει κρούσμα στην τάξη. «Είναι προτιμότερο τα παιδιά να έρχονται στο σχολείο και να γίνονται έλεγχοι εντός του σχολικού πλαισίου παρά το αντίθετο», παρατηρεί η κ. Κεραμέως, προσθέτοντας πως κατά το πρώτο τετράμηνο της διά ζώσης λειτουργίας των σχολείων, στο 80% των τμημάτων όπου υπήρξε ένα κρούσμα δεν υπήρξε δεύτερο. Αυτό αποδίδεται στους συστηματικούς ελέγχους.

Το βασικό σενάριο

Αναμένονται αλλαγές στο πρωτόκολλο που θα ακολουθείται στην περίπτωση κρούσματος σε ένα τμήμα.

Γι’ αυτό άλλωστε, το βασικό σενάριο του υπουργείου Παιδείας είναι να αυξηθούν οι έλεγχοι στους μαθητές και να γίνουν αυστηρότερα τα πρωτόκολλα. Ετσι, εξετάζεται οι μαθητές να κάνουν τρία self tests – την Κυριακή, την Τρίτη και την Πέμπτη. Επίσης, εξετάζεται όλοι οι συμμαθητές στο τμήμα του μαθητή που νόσησε να κάνουν rapid test. Τώρα μόνον οι ανεμβολίαστοι κάνουν rapid και οι εμβολιασμένοι self test, ενώ εξαρτάται και εάν κάθονται κοντά στο θρανίο του μαθητή. Η αρχική ιδέα όλοι να επιστρέψουν τη Δευτέρα έχοντας κάνει rapid και να συνεχίζουν με self, φαίνεται πως έχει αποσυρθεί, καθώς κρίθηκε δυσλειτουργική – π.χ. το Σαββατοκύριακο δεν υπάρχουν δομές για τεστ σε 1,4 εκατ. μαθητές– και ασύμφορη οικονομικά. Παράλληλα, θα εξεταστεί εάν θα μειωθεί το ποσοστό των κρουσμάτων σε ένα τμήμα –πιθανότατα στο 30%–, βάσει του οποίου θα αναστέλλεται η διά ζώσης λειτουργία του τμήματος. Με τα ισχύοντα, για να συμβεί αυτό πρέπει να νοσήσει το 50%+1 των μαθητών. «Οι επιδημιολόγοι καλύπτονται από τα αυξημένα τεστ, δεν εστιάζουν στο πότε ένα τμήμα είναι εκπαιδευτικά λειτουργικό», ανέφερε στέλεχος του υπουργείου Παιδείας στην «Κ».

Φροντιστήρια και ΑΕΙ

Η τελική απόφαση για τις σχολικές μονάδες θα ισχύσει και για τα φροντιστήρια και τα ΑΕΙ. Χθες στα φροντιστήρια επαναλειτούργησαν τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Β΄ και Γ΄ Λυκείου. Στην Αττική πολλά φροντιστήρια λειτούργησαν με τηλεκπαίδευση, ενώ στην περιφέρεια ήταν μεμονωμένες περιπτώσεις. «Θα λειτουργήσουμε αυτές τις μέρες τηρώντας όλα τα υγειονομικά μέτρα και εφαρμόζοντας όλα τα ισχύοντα πρωτόκολλα. Για όσο διάστημα και όπου κριθεί απαραίτητο, η νόμιμη φροντιστηριακή κοινότητα έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει το αδιάκοπο της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με τη χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών», ανέφερε η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος.