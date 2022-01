NYT: Σλάλομ σε Ψηλορείτη και Λευκά Όρη – Κορυφαίος προορισμός για εαρινό σκι η Κρήτη

Οι «New York Times» καλούν τους φίλους του σκι να επισκεφθούν την Κρήτη για να απολαύσουν το άθλημά τους στις χιονισμένες βουνοπλαγιές του νησιού.

Αν και η Κρήτη αποτελεί παγκοσμίως γνωστό τουριστικό προορισμό, μία πτυχή του νησιού παραμένει ευρέως άγνωστη: Είναι ένας εξαιρετικός προορισμός για εαρινό σκι, ειδικά για όσους είναι διατεθειμένοι να κινηθούν προς τις κορυφές χωρίς ανελκυστήρες και να απολαύσουν τις ανοιχτές πλαγιές και το πολύ καλής ποιότητας χιόνι.

Το αφιέρωμα των «NYT», στο οποίο φιλοξενούνται εμπειρίες Ελλήνων και ξένων σκιέρ, ταξιδεύει τους αναγνώστες στα Λευκά Όρη και στον Ψηλορείτη.

Ο συντάκτης Μπιντλ Ντιουκ παραδέχεται ότι δεν θα μπορούσε να πιστέψει ότι η Κρήτη προσφέρει τέτοιες ευκαιρίες, όμως άρχισε να πείθεται όταν ένας από τους κορυφαίους εξερευνητές τοποθεσιών, ο Τζον Φάλκινερ, του συνέστησε το ελληνικό νησί. «Η Κρήτη είναι διαφορετική από τα άλλα μέρη όπου έχω κάνει σκι», ανέφερε ο Φάλκινερ. «Εκεί θέλω να βρίσκομαι τον Μάρτιο», προσέθεσε, τονίζοντας ότι η Κρήτη προσφέρει «την καλύτερη εμπειρία για σκι την άνοιξη».

