To… καλαντάρι των tests, οι επαναλήψεις και το 50%+1

Self test πρέπει να κάνουν (και να δηλωθεί το αποτέλεσμά του στη σχετική πλατφόρμα) όλοι οι μαθητές, εμβολιασμένοι και μη, καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί.

Επιστροφή των μαθητών στα διά ζώσης μαθήματα από αύριο μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, και αναμένεται να δοκιμαστεί στην πράξη η ετοιμότητα του υπουργείου Παιδείας να υλοποιήσει με ασφάλεια την απόφαση με βάση την εισήγηση της επιτροπής του υπουργείου Υγείας.

Παρόλο που θεωρείται ότι η επιστροφή στο σχολικό περιβάλλον υπαγορεύεται από παιδαγωγικούς, ψυχολογικούς και υγειονομικούς λόγους, γονείς και εκπαιδευτικοί ανησυχούν για έξαρση των κρουσμάτων κορωνοϊού μεταξύ των μαθητών εν μέσω της γενικότερης εικόνας λόγω της μετάλλαξης «Ομικρον».

Μάλιστα, οι ομοσπονδίες θεωρούν ότι το υπ. Παιδείας δεν έχει προετοιμαστεί επαρκώς για το στοίχημα της επανεκκίνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», η ηγεσία του υπουργείου έχει δώσει οδηγία στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικών λόγω νόσησης, οι μαθητές τους να μην επιστρέφουν σπίτι αλλά να καλυφθούν τα κενά με αξιοποίηση εκπαιδευτικών που τυχόν έχουν μικρότερο ωράριο είτε με αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών κάθε σχολείου.

Συγκεκριμένα, για γονείς και εκπαιδευτικούς σήμερα Κυριακή είναι η τελευταία ημέρα για να αναζητήσουν εφημερεύον φαρμακείο ώστε να προμηθευτούν τα πέντε self tests για τους ελέγχους των δύο πρώτων εβδομάδων επαναλειτουργίας των σχολείων, από αύριο έως και 21 Ιανουαρίου. Self test πρέπει να κάνουν και να δηλώσουν το αποτέλεσμά του στη σχετική πλατφόρμα, όλοι οι μαθητές, εμβολιασμένοι και μη, καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί. Οι μη εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί πρέπει να πραγματοποιήσουν δύο rapid tests και ένα self test –όλα με δική τους επιβάρυνση– την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων (το πρώτο rapid πριν από την αυριανή προσέλευση).

Από τη δεύτερη εβδομάδα, οι μη εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί πρέπει να πραγματοποιούν δύο rapid την εβδομάδα. Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη, οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ κάθε μέρα για πέντε ημέρες: επιπλέον των δύο σταθερών self, θα κάνουν δύο rapid και ένα self. Οι εμβολιασμένοι θα κάνουν τρία self tests δωρεάν την εβδομάδα.

Οι ανησυχίες γονέων και εκπαιδευτικών για την αυριανή επιστροφή των μαθητών στα θρανία.

Ωστόσο, οι γονείς ανησυχούν, καθώς η «Ομικρον» είναι υπερμεταδοτική και πολλές οικογένειες έχουν στο σπίτι παππούδες ή γονείς που ανήκουν σε ευπαθή ομάδα. Η Μαρίκα Χρυσοβιτσάνου, μητέρα μαθητή γυμνασίου, δηλώνει στην «Κ» πως είναι υπέρ του ανοίγματος των σχολείων, ωστόσο «πρότεινα στον γιο μου να μην πάει αύριο στο σχολείο. Μου είπε ότι ως εμβολιασμένος και μασκοφόρος θα πάει. Φυσικά και ανησυχώ. Λέω μέσα μου κάτι παραπάνω θα ξέρουν για να τα ανοίγουν. Γιατί πράγματι η webex εκπαίδευση απεδείχθη μια μεγάλη “φούσκα”. Θα ήμουν πιο σίγουρη αν γινόταν απολύμανση από μονάδες καθαριότητας μετά τις διδακτικές ώρες, ενώ οι τουαλέτες δεν φημίζονται για την καθαριότητά τους. Επίσης θα ήμουν πιο σίγουρη αν ήξερα ότι με το συνάχι ή μια αδιαθεσία κάποιοι μαθητές δεν θα πάνε στο σχολείο. Και θα ήμουν πιο ήσυχη αν υπήρχε περισσότερη ομοφωνία στην επιτροπή που αποφάσισε άνοιγμα των σχολείων», ανέφερε στην «Κ», εστιάζοντας και σε ένα ζήτημα πολιτικής. «Επίσης δεν θα έπρεπε όλο αυτό να ήταν πεδίο αντιπαράθεσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Στην Ελλάδα όμως ζούμε, με αντιεμβολιαστές φανατικούς που αρνούνται να κάνουν και self test στα παιδιά τους. Και τα θρανία είναι τόσο στενά που οι μαθητές ακουμπούν αγκώνες», τονίζει.

Ενα τμήμα θα αναστέλλει τη λειτουργία του εάν νοσήσει το 50%+1 των μαθητών, αλλά θεωρείται βέβαιο ότι γονείς θα κρατούν τα παιδιά στο σπίτι για να προστατευτούν. Το ίδιο συνέβη και στην προηγούμενη φάση της πανδημίας.

«Είναι παράδοξη η εμμονή να ανοίξουν τα σχολεία με όρους επικίνδυνους από υγειονομικής και λειτουργικής άποψης, ιδιαίτερα μετά το περυσινό μεγάλο lockdown στα σχολεία. Με δεδομένη την υπερμεταδοτικότητα της “Ομικρον”, τον αυξημένο αριθμό μαθητών ανά τμήμα και την αδυναμία να επιβληθεί η μάσκα στα διαλείμματα, τα σχολεία θα λειτουργήσουν με εφιαλτικές συνθήκες: φόβος, ένταση, κυλιόμενες απουσίες μαθητών και εκπαιδευτικών, αδυναμία παράδοσης νέας ύλης», παρατηρεί στην «Κ» η κ. Δώρα Κουντουρά, φιλόλογος σε λύκειο της Αττικής.

«Θα ήταν προτιμότερο από παιδαγωγικής και ανώδυνο από ψυχολογικής άποψης, να ανασταλεί για μία ή δύο εβδομάδες η εκπαιδευτική λειτουργία και να παραταθεί αναλόγως η σχολική χρονιά. Ή να υιοθετηθεί η εκ περιτροπής προσέλευση των μαθητών σε συνδυασμό με τη χρήση των εργαλείων ασύγχρονης», τονίζει η ίδια.

«Τι θα γίνει από αύριο με τα τμήματα των νοσούντων εκπαιδευτικών; Τα πρωτόκολλα δεν επιτρέπουν διδασκαλία μαθητών δύο τμημάτων σε μία αίθουσα. Πώς θα διευθετηθεί το θέμα;» παρατηρεί στην «Κ» ο γενικός γραμματέας της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ) Σταύρος Πετράκης. Η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ είναι υπέρ της διά ζώσης λειτουργίας των σχολείων, αλλά θεωρούν ότι ζητούν μείωση των μαθητών ανά τμήμα και πρόσληψη εκπαιδευτικών για τα κενά. Ο κ. Πετράκης προσθέτει ότι στο θέμα της τηλεκπαίδευσης το υπουργείο πρέπει να εναρμονισθεί με τις εισηγήσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ώστε να υπάρχει η εναλλακτική της εξ αποστάσεως, καταλήγοντας: «Η διαχείριση της κατάστασης από αύριο στα σχολεία θα είναι μια πραγματικά πολύ δύσκολη εμπειρία για τους Ελληνες εκπαιδευτικούς».