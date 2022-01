Ας είναι το «Ομικρον» τελευταίο γράμμα για φέτος…

Οσο οι ειδικοί (και μη…) επιχειρηματολογούσαν υπέρ ή κατά του ανοίγματος των σχολείων, οι μαθητές γυμνασίου και λυκείου προμηθεύονταν μάσκες υψηλής προστασίας και self tests επιστρατεύοντας την τεχνογνωσία αλλά και την ψυχραιμία που έχουν αναπτύξει εδώ και δύο χρόνια. Μαθητές περιγράφουν στην «Κ» την καθημερινότητα στο σχολείο επί μετάλλαξης «Ομικρον».

«Για εμένα η μάσκα είναι κάτι σαν το ρολόι μου, ένα αξεσουάρ που ξεχνάω ότι φοράω», περιγράφει ο Πελοπίδας Τσιούντσιουρας, μαθητής Γ΄ Λυκείου στο 4ο ΓΕΛ Καρδίτσας. «Βρέθηκα για λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα στην Ολλανδία, όπου δεν ήταν υποχρεωτική η χρήση μάσκας, και ένιωθα έξω από τα νερά μου», λέει και ο Θάνος Σάνδρης, μαθητής της Γ΄ Γυμνασίου στο Λεόντειο Πατησίων. Δεν νιώθουν, ωστόσο, όλοι την ίδια άνεση με τις μάσκες, ειδικά όταν πρόκειται για τις ενισχυμένες, εξ ου και η επιλογή της διπλής μάσκας είναι συνήθης. «Λαχανιάζω πιο εύκολα με την ΚΝ95, μειώνει την περιφερειακή μου όραση», σχολιάζει η μαθήτρια της Β΄ Λυκείου στο 2ο ΓΕΛ Νέας Μάκρης, Ζοζεφίνα Μαρινάκου, «κάποιες στιγμές νιώθω ότι μου αποσπά την προσοχή». Ωστόσο, η Ζοζεφίνα τη φοράει επιμελώς όχι μόνο στο σχολείο, αλλά και όταν προπονείται στο γυμναστήριο, καθώς είναι πρωταθλήτρια sup. Δυσκολότερη είναι η τήρηση των ενδεδειγμένων αποστάσεων στο προαύλιο και στους διαδρόμους, όταν οι μαθητές βρίσκονται εν κινήσει.

Η άνοδος των κρουσμάτων και οι επιφυλάξεις πολλών επιστημόνων σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων απασχόλησαν τον 17χρονο Καρδιτσιώτη, που φιλοδοξεί να περάσει σε κάποια πολυτεχνική σχολή. «Ισως να άξιζε να κάνουμε δύο εβδομάδες τηλεκπαίδευση, αλλά σε καμία περίπτωση παραπάνω». Με τη θέση του συμφωνεί και η Φωτεινή Ζαφειρίου, μαθήτρια της Γ΄ Λυκείου στο Λεόντειο Λύκειο Πατησίων, καθώς το αποτύπωμα της περυσινής σχολικής χρονιάς, που στηρίχθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, είναι αρνητικό. «Απεύχομαι την επανάληψη της τηλεκπαίδευσης, ακόμα και αν αυτό συνεπάγεται μείωση της εξεταστέας ύλης στις Πανελλήνιες», διευκρινίζει η ίδια, που στόχο έχει την εισαγωγή στη Νομική. Κοινή αγωνία του Πελοπίδα και της Φωτεινής είναι να μην κολλήσουν κορωνοϊό τις παραμονές ή τις ημέρες διεξαγωγής των Πανελληνίων. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους και οι δύο εμβολιάστηκαν εγκαίρως.

Ο εμβολιασμός

Μαθητές βαθμολογούν την υγειονομική επάνοδό τους στα θρανία και περιγράφουν την καθημερινότητά τους.

Το ζήτημα του εμβολιασμού, όπως ήταν αναμενόμενο, «μεταδόθηκε» στη σχολική κοινότητα. Παρέες έσπασαν, φίλοι απομακρύνθηκαν. «Αποδείχθηκε ότι πολλοί είχαν μια εντελώς διαφορετική νοοτροπία», σημειώνει η Φωτεινή. Το μπαράζ ερωτήσεων που δέχθηκε ο πρώτος συμμαθητής της που εμβολιάστηκε θυμάται η Χρυσούλα Ντέκα, μαθήτρια της Β΄ Λυκείου στο 2ο ΓΕΛ Νέας Μάκρης, η οποία εν συνεχεία επίσης εμβολιάστηκε. «Είχαμε διαφωνίες για τον εμβολιασμό, αλλά κινήθηκαν σε λογικά πλαίσια». Από την περασμένη Δευτέρα, οφείλουν και οι εμβολιασμένοι μαθητές γυμνασίου και λυκείου να πραγματοποιούν self test για να προσέρχονται στο σχολείο, μια αναγκαία τροποποίηση, που ωστόσο προβλημάτισε πολλά παιδιά. «Προσωπικά είχα ολοκληρώσει τον εμβολιασμό μου προτού ανοίξουν τα σχολεία τον Σεπτέμβριο, αφενός για να απαλλαγώ από τα self tests, αφετέρου για να ταξιδέψω με ασφάλεια στο εξωτερικό», αναφέρει ο Θάνος, ο οποίος ως γιος γιατρών δεν έτρεφε αυταπάτες για τη σοβαρότητα της κατάστασης. «Τώρα κλήθηκα να εντάξω εκ νέου τα αυτοδιαγνωστικά τεστ στην καθημερινότητα», προσθέτει. «Είναι λίγο κουραστικό, αλλά αναγνωρίζω την αναγκαιότητά τους· μια συμμαθήτριά μου, ασυμπτωματική, διαπίστωσε μέσω του self test ότι έχει κολλήσει κι έτσι έμεινε καραντίνα και μας προστάτευσε». Αλλωστε, στα δύο χρόνια της πανδημίας, μεταξύ των μαθητών έχει αναπτυχθεί αλληλεγγύη. «Εχω φίλους που οι γονείς τους έχουν υποκείμενα νοσήματα, είναι πολύ προσεκτικοί οι ίδιοι, αλλά και εγώ όταν τους συναναστρέφομαι». Ωστόσο, ο ίδιος αλλά και οι υπόλοιποι μαθητές παραδέχονται ότι εντός της μαθητικής κοινότητας κάποιοι δηλώνουν ψευδώς τη διενέργεια self test…

Οι απουσίες λόγω φόβου μετάδοσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου οι απουσίες προσμετρούνται, φαίνεται πως ήταν λιγοστές. Τα άδεια θρανία «φωτογραφίζουν» κρούσματα, σε αντίθεση με τα δημοτικά σχολεία, όπου πολλά παιδιά, καθώς δεν είχαν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, έμειναν «προληπτικά» σπίτι. Στη διάρκεια των διακοπών η Χρυσούλα, που είχε επιλέξει στο μάθημα της έκθεσης την ενότητα ΜΜΕ, κλήθηκε να πάρει συνέντευξη από ένα γονιό σχετικά με το φλέγον θέμα της επαναλειτουργίας των σχολείων. Ως… δημοσιογράφος συνειδητοποίησε αυτό που ίσως όλοι φανταζόμαστε. «Οι γονείς έχουν μεγαλύτερο άγχος από εμάς γιατί, καθώς δεν βρίσκονται στον χώρο του σχολείου, δεν μπορούν να ξέρουν κατά πόσον είμαστε συνεπείς στην τήρηση του πρωτοκόλλου». Ομως οι κανόνες που στους ενηλίκους φαίνονται δύσκολοι έχουν πλέον αφομοιωθεί από τα παιδιά. «Aπολυμαίνουμε συνεχώς το θρανίο μας», περιγράφει ο Θάνος, «για εμάς αυτό είναι το new normal».

Η Χρυσούλα δεν κρύβει την απογοήτευσή της για τις εορταστικές διακοπές που τέλειωσαν. «Ηλπιζα ότι θα ήταν καλύτερες από τις περυσινές, αλλά διαψεύστηκα», λέει. Οι έφηβοι έχουν απόλυτη επίγνωση όσων στερήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας. «Εχω κενά στη Φυσική, ενώ διαπιστώνω ότι δεν έχω καμία εμπειρία εξετάσεων», λέει ο Θάνος. «Είμαι Γ΄ Γυμνασίου, αλλά δεν έχω δώσει ποτέ προαγωγικές εξετάσεις».

Οι εκδρομές

Ο Πελοπίδας αναπολεί με τους συμμαθητές του τις εκδρομές, που ματαιώθηκαν. «Δεν έχουμε πάει καμία πολυήμερη εκδρομή, ενώ και το ταξίδι που υπολόγιζα να κάνω μέσω του προγράμματος Erasmus ακυρώθηκε τελευταία στιγμή», λέει με θλίψη. Ταυτόχρονα αναρωτιούνται πώς θα μπορούσε να γίνει η φοίτηση στο σχολείο πιο ασφαλής. «Πολλά φροντιστήρια στην Καρδίτσα πέρυσι νοίκιασαν μεγάλες αίθουσες από ξενοδοχεία, τα οποία λόγω πανδημίας ήταν κλειστά, ώστε οι μαθητές να κάθονται πιο αραιά. Φέτος την ίδια τακτική ακολουθεί ένα φροντιστήριο για τις ημέρες των διαγωνισμάτων», συμπληρώνει ο Πελοπίδας. «Ενα άλλο μετακόμισε σε νέο, μεγαλύτερο κτίριο για λόγους ασφάλειας». Τη μέριμνα που έλαβαν οι ιδιώτες δεν θα μπορούσε, άραγε, να έχει επιδείξει και η πολιτεία;

