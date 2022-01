Πανεπιστημίο Αθηνών – Harvard: Υπεγράφη το μνημόνιο συνεργασίας για το Άσυλο και τη Μετανάστευση

Με τη σημερινή υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας ξεκίνησε επίσημα η συνεργασία του Harvard, μέσω της Σχολής Δημόσιας Υγείας «Harvard Chan School», και του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρόκειται για πρωτοποριακή συνεργασία του εμβληματικού πανεπιστημίου της χώρας μας με το διάσημο αμερικανικό, όπως παρουσίασε η «Κ» στο φύλλο της Κυριακής 15/1.

Το Μνημόνιο υπεγράφη κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης μεταξύ των δυο πανεπιστημίων, από τον πρύτανη του ΕΚΠΑ Θάνο Δημόπουλο και την καθηγήτρια Jane J. Kim, Dean for Academic Affairs at the Harvard T.H. Chan School of Public Health και K.T. Li Professor of Health Economics in the Department of Health Policy and Management and the Center for Health Decision Science.

Στην εκδήλωση μετείχε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, η οποία έχει δώσει μεγάλο βάρος και προσπάθεια στην εξωστρέφεια των ελληνικών ΑΕΙ. Παρών ήταν και ο David Burger, Deputy Chief of Mission της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, αντικείμενο της συνεργασίας είναι οι σύγχρονες Μεταναστευτικές και Προσφυγικές Σπουδές και στόχος η ανάπτυξη κοινών δράσεων και προγραμμάτων που θα καλύπτουν νομικές, πολιτικές, ιατρικές και επικοινωνιακές διαστάσεις, μια συνεργασία που ξεκινάει ήδη από το φετινό καλοκαίρι με θερινά προγράμματα σπουδών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε στο διεθνές ακαδημαϊκό κοινό ο Κόμβος Αριστείας για το Άσυλο και την Μετανάστευση του ΕΚΠΑ, μια νέα ανεξάρτητη ερευνητική δομή με αντικείμενο την έρευνα στον χώρο των προσφυγικών και μεταναστευτικών σπουδών, την ανάπτυξη δράσεων διδασκαλίας και έρευνας στο πεδίο, την παραγωγή κειμένων πολιτικής στον χώρο σε στενή συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς, την υποστήριξη των σχετικών δράσεων, έργων και παρεμβάσεων της Πολιτείας καθώς και των αντίστοιχων υλοποιούμενων από την Κοινωνία των Πολιτών.

Το ΕΚΠΑ φιλοδοξεί να αναδείξει τον Κόμβο ως το σημαντικότερο ερευνητικό κέντρο για τα θέματα αυτά στον χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της ευρύτερης Μεσογείου. Αποστολή του Κόμβου Αριστείας είναι η ανάπτυξη κοινών δράσεων και προγραμμάτων σε όλο το εύρος του Πανεπιστημίου Αθηνών με άμεσο διεθνές αντίκτυπο.

Η πρώτη από αυτές τις κοινές δράσεις των δύο ΑΕΙ είναι ένα Θερινό Σχολείο τριών εβδομάδων, το οποίο θα λειτουργήσει τον Ιούλιο 2022. Με ένα πλήρες πρόγραμμα μαθημάτων και δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκε από δυο πανεπιστήμια, το Θερινό Σχολείο θα προσφέρει υψηλού επιπέδου εξειδικευμένη γνώση αλλά και εμπειρία πεδίου στην Αθήνα, στο Ναύπλιο (με τη συνεργασία του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Harvard) και στη Λέσβο. Η επιλογή των μετεχόντων γίνεται από τα δυο πανεπιστήμια αλλά το θερινό σχολείο θα είναι ανοικτό και σε φοιτητές και νέους ερευνητές υψηλών προδιαγραφών από άλλα ευρωπαϊκά και αμερικανικά πανεπιστήμια. Το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, ενώ σημειώνεται ήδη προθυμία ενίσχυσης και συμμετοχής από ικανό αριθμό θεσμών, ιδρυμάτων και μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Πρόκειται για παραγωγική συνεργασία των κοινοτήτων του ΕΚΠΑ και του Harvard T.H. Chan School, με τη μορφή συνεργασίας διδακτικού προσωπικού και φοιτητών πάνω σε συγκεκριμένα ερευνητικά θέματα του Κόμβου Αριστείας για το Άσυλο και τη Μετανάστευση του ΕΚΠΑ και του Κέντρου για την Υγεία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα FXB του Harvard (FXB Center for Health and Human Rights).

Συνέργειες ελληνικών ΑΕΙ με εξέχοντα πανεπιστήμια των ΗΠΑ

Η συνεργασία αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά συνεργειών Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με εξέχοντα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών που εγκαινίασε το Υπουργείο Παιδείας το Σεπτέμβριο του 2019. Ήδη από τον Δεκέμβριο του 2019 βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα συνεργασίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων με 29 κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Ενδεικτικά, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο συνεργάζεται με το Columbia University, το ΕΚΠΑ με το Yale University, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με το Johns Hopkins University, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς με το New York University, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με το Indiana University, και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με το Stockton University.

Η υπουργός Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Παρά την πανδημία, προωθούμε τις διεθνείς συνεργασίες των Πανεπιστημίων μας, με σταθερή προσήλωση στην εδραίωση της εξωστρέφειάς τους και τη διεκδίκηση της θέσης που τους αξίζει στον Διεθνή Ακαδημαϊκό Χάρτη. Είναι άλλωστε βαθιά η πεποίθησή μας ότι τα Πανεπιστήμιά μας έχουν πολλά να προσφέρουν στην παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και να αποκομίσουν από αυτήν, μέσα από συνέργειες, ανταλλαγές φοιτητών, εκπαιδευτικών, ερευνητών και κοινά προγράμματα σπουδών. Συνεχίζουμε με όλο και περισσότερο ζήλο, όσο βλέπουμε και ότι τα ίδια τα ΑΕΙ μας επιδιώκουν να ανοιχτούν στον κόσμο, και ότι η παγκόσμια εκπαιδευτική κοινότητα επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτά, χάρη στο εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό των ΑΕΙ μας, το υψηλό τους επίπεδο και το διεθνώς εγνωσμένο κύρος».

«H εξωστρέφεια και ο διεθνής προσανατολισμός του Πανεπιστημίου αποτελεί», τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ κ.

Θάνος Δημόπουλος, «σημαντικό στρατηγικό στόχο. Η στρατηγική αυτή στοχεύει στην προώθηση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και κοινωνικού έργου του Πανεπιστημίου και την ανάδειξη της διεθνούς φυσιογνωμίας του. Το ΕΚΠΑ συνεργάζεται με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, διεθνή δίκτυα πανεπιστημίων, καθώς και εκπαιδευτικές οργανώσεις παγκοσμίως, με στόχο την ενίσχυση των

ερευνητικών συνεργασιών και της κινητικότητας των φοιτητών, του ακαδημαϊκού προσωπικού, των ερευνητών και του λοιπού ανθρώπινου δυναμικού του. Η προώθηση διαπανεπιστημιακών συνεργασιών μέσω Διεθνών Συμφωνιών Συνεργασίας δίνει τη

δυνατότητα σε μέλη ΔΕΠ του ΕΚΠΑ να συνεργαστούν αποτελεσματικά με μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ με σκοπό την ανάπτυξη ερευνητικών συνεργασιών και προγραμμάτων προς όφελος της ακαδημαϊκής κοινότητας, την οργάνωση επιστημονικών συναντήσεων

(ημερίδων, συμποσίων, συνεδρίων, κ.ά.) και τη συμμετοχή σε διδακτικές δραστηριότητες και διαλέξεις που συμβάλλουν στη μετάδοση της επιστημονικής γνώσης».

Η παρουσίαση του Κόμβου Αριστείας για το Άσυλο και την Μετανάστευση έγινε από τον Καθηγητή κ. Εμμανουήλ Πικουλή, Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας, European Jean Monnet Chair in Humanitarian Medicine and Response in Action, και τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Πλειό, Πρόεδρο του Τμήματος Επικοινωνίας & ΜΜΕ.

Για το Θερινό Σχολείο για τις Μεταναστευτικές Ροές μίλησαν η Καθηγήτρια κ. Μαρία Γαβουνέλη, από τη Νομική Σχολή και Διευθύντρια του Κόμβου Αριστείας για το Άσυλο και την Μετανάστευση, η Καθηγήτρια κ. Εμμανουέλα Δούση, UNESCO Chair on Climate Diplomacy, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, η Καθηγήτρια κ. Jacqueline Bhabha, Professor of the Practice of Health and Human Rights and FXB Center Director of Research, Harvard T.H. Chan School of Public Health, η Dr Vasileia Digidiki, Director of the Harvard RMS Summer School Programme, FXB Health & Human Rights Fellow, Harvard T.H. Chan School of Public Health, η κ. Natalia Linos, Executive Director, FXB Center for Health and Human Rights, Harvard T.H. Chan School of Public Health, και ο Dr Nicolas Prevelakis, Associate Senior Lecturer, Committee on Degrees in Social Studies & Assistant Director of Curricular Development, Center for Hellenic Studies, Harvard University.

Σύντομη παρέμβαση έκανε, επίσης, η κ. Maria Clara Martin, UNHCR Representative in Greece, τονίζοντας την έμπρακτη υποστήριξή της στην πρωτοποριακή αυτή προσπάθεια, ο Καθηγητής κ. Λ.-Α. Σισιλιάνος, Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, και, τέλος, ολοκλήρωσε ο Καθηγητής κ. Άγγελος Συρίγος, Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στην εκδήλωση παρίσταντο, επίσης, ο Καθηγητής κ. Μιχαήλ Τσινισιζέλης, Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, η Καθηγήτρια κ. Βασιλική Μπενέτου, από το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, η Dr Εβίκα Καραμαγκιώλη, Συντονίστρια διεθνών προγραμμάτων, MSc Global Health –

Disaster Medicine, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ και επισκέπτρια επίκουρη καθηγήτρια (hon.) στη διαχείριση ανθρωπιστικών κρίσεων, επικοινωνία και τεχνολογία, από το Πανεπιστήμιο της Βέρνης, ο κ. Στράτος Ευθυμίου, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος

στη Βοστώνη, η κ. Zoie Lafis, Executive Director, Center for Hellenic Studies, Harvard University, ο κ. Christos Giannopoulos, Managing Director, Center for Hellenic Studies in Greece, Harvard University, ο κ. Evangelos (Evan) Katsarelis, Programs and Events Manager, Center for Hellenic Studies in Greece, Harvard University, και η κ. Artemis A. Zenetou, Executive Director, The Fulbright Foundation in Greece.

