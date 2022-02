Εξάρθρωση κυκλώματος διακινητών από την ΕΛ.ΑΣ. με τη συνδρομή της Europol

Κύκλωμα διακίνησης μεταναστών από την Ελλάδα στη Γερμανία εξαρθρώθηκε από την Αστυνομία, ενώ σε περιοχή της Αθήνας συνελήφθη ηγετικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Η όλη επιχείρηση υπό το συντονισμό της EUROPOL, με τη συμμετοχή αστυνομικών αρχών Ελλάδας και Γερμανίας εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Ε.) και του προγράμματος EMPACT, για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από τις έρευνες, οι διακινητές από το 2019, κυρίως στη διακίνηση ανήλικων, εφάρμοζαν τη μέθοδο του «Σωσία – lookalike» και προωθούσαν μετανάστες αεροπορικά, μέσω των διεθνών αερολιμένων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αλλά και ακτοπλοϊκά μέσω Ηγουμενίτσας προς Ιταλία.

