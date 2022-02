Αλεξάντερ Πέιν: Ορκίστηκε Έλληνας πολίτης ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης

Έλληνας πολίτης ορκίστηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Αλεξάντερ Πέιν.

Σε ανακοίνωσή του, το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη ανέφερε: «Συγχαρητήρια στον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη, σεναριογράφο και παραγωγό Αλεξάντερ Πέιν που ορκίστηκε Έλληνας πολίτης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη».

Congratulations to Oscar-awarded film director, screenwriter & producer Constantine Alexander Payne who was sworn in as a #Greek citizen today at the Consulate General of Greece in Boston. This was possible thanks to the work of Evgenia Beniatoglou, Consul General of Greece in LA pic.twitter.com/iGIIdbq9gD

