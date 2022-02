Εργαλεία ανεύρεσης αιτιακών σχέσεων μεταξύ φαινομένων

Την πρώτη αυτοματοποιημένη πλατφόρμα για την ανακάλυψη αιτιακών σχέσεων μεταξύ φαινομένων θα επιχειρήσει να δημιουργήσει η ερευνητική ομάδα του Ιωάννη Τσαμαρδίνου στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Γι’ αυτόν τον σκοπό άλλωστε επιλέχθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ερευνας (ERC), τον κορυφαίο ευρωπαϊκό θεσμό στην επιχορήγηση του ερευνητικού έργου, και ενισχύεται με το ποσό των 150.000 ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος AUTOCD, Building the First Automated Causal Discovery Platform. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ερευνας ανακοίνωσε χθες τους 166 ερευνητές που κέρδισαν συμμετοχή στα βραβεία Proof of Concept Grants, μεταξύ αυτών ο κ. Τσαμαρδίνος, ο μόνος από την Ελλάδα. Με τα συγκεκριμένα βραβεία το ERC έρχεται να δώσει περαιτέρω ώθηση σε ερευνητικές ομάδες που είχαν ήδη επιλεγεί για την υλοποίηση κάποιου προγράμματος, έτσι ώστε σε δεύτερη φάση να δημιουργήσουν ή να κατασκευάσουν κάποιο πρωτότυπο που θα περνάει τα ερευνητικά ευρήματα στη ζωή.

Και για κορωνοϊό

Ευρωπαϊκή επιχορήγηση του έργου της ερευνητικής ομάδας του κ. Τσαμαρδίνου στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

«Θέλουμε να περάσουμε μέσω της ανάλυσης δεδομένων από τη στατιστική συσχέτιση που σήμερα καταγράφεται σε μια σειρά τομείς στην ανεύρεση αιτιακών σχέσεων. Να βρούμε με ποιο αλγόριθμο θα μπορούμε να εντοπίσουμε την αιτία που προκαλεί κάτι. Για παράδειγμα, το κάπνισμα και ο καρκίνος έχουν σχέση αιτιακής φύσης; Να πάμε παραπέρα από τη συσχέτιση. Με αυτόν τον τρόπο θα διαμορφώσουμε εργαλεία και για να αντιμετωπίσουμε μια σειρά καταστάσεις. Θα ξέρουμε τι πρέπει να καταπολεμήσουμε», λέει στην «Κ» ο κ. Ιωάννης Τσαμαρδίνος. «Διαμορφώνουμε τους κατάλληλους αλγορίθμους έτσι ώστε να αυτοματοποιείται η αιτιακή ανάλυση», τονίζει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης. «Για παράδειγμα, εάν είχαμε στοιχεία από τα κρούσματα του κορωνοϊού, δηλαδή το επάγγελμα και την ηλικία τους, το πώς μετακινούνται, το με πόσους συγκατοικούν, εάν υπάρχουν παιδιά ή εγγόνια κ.λπ., θα μπορούσαμε να διαμορφώσουμε προβλεπτικά μοντέλα και να δούμε ποια μέτρα πρέπει να παρθούν», συμπληρώνει ο κ. Τσαμαρδίνος. Η ομάδα του κ. Τσαμαρδίνου έχει εφαρμόσει τους αλγορίθμους της από αναλύσεις για τον καρκίνο του πνεύμονα στη Νορβηγία μέχρι για την ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος, σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

«Σήμερα υπάρχουν πολύ περισσότερα δεδομένα από όσα μπορούμε να επεξεργαστούμε. Μόνο το 5% των διαθέσιμων δεδομένων αναλύεται έστω και στοιχειωδώς», λέει ο καθηγητής του Τμήματος Υπολογιστών.

Ανησυχεί για τους κινδύνους διαμόρφωσης πλαισίου επηρεασμού των ανθρώπων και των αποφάσεών τους μέσω των διαδικασιών πρόβλεψης; «Δεν μας αφήνει αδιάφορους κάτι τέτοιο. Προσωπικά συμμετέχω σε ευρωπαϊκές ομάδες για την ηθική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης», σημειώνει.