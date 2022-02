Σεισμός τώρα 3,6 Ρίχτερ στην Κω

Σεισμός μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά από την Κω, σύμφωνα με εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σε θαλάσσιο χώρο περίπου 30 χιλιόμετρα ανατολικά από την Κω, κοντά στα τουρκικά παράλια.

Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 10 χιλιόμετρα.

Η πρώτη εκτίμηση του EMSC έκανε λόγο για δόνηση 4 Ρίχτερ.

🔔#Earthquake (#deprem) M4.0 occurred 23 km E of #Bodrum (#Turkey) 3 min ago (local time 19:18:07). More info at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/ScpPokaU3t

🖥https://t.co/nx1KVz24X1 pic.twitter.com/b6uHgwrnb7

— EMSC (@LastQuake) February 11, 2022