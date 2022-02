ΗΠΑ: Εκπρόσωποι της ομογένειας συναντήθηκαν με τον δήμαρχο Νέας Υόρκης

Για τις ανησυχίες και τα θέματα που απασχολούν την ελληνοαμερικανική κοινότητα είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποίησε με εκπροσώπους της ομογένειας στη δημαρχιακή Οικία. Από την πλευρά τους, οι ομογενείς έθεσαν μια σειρά από θέματα που περιλάμβαναν μεταξύ άλλων την καταπάτηση των δικαιωμάτων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το Κυπριακό, καθώς και τη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην δήλωση που έδωσε στην δημοσιότητα, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος σημείωσε ότι «η ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή εύχεται και προσεύχεται για την ειρήνη και την ευημερία όλων των εθνών σε όλο τον κόσμο. Η ελληνοαμερικανική κοινότητα στις ΗΠΑ νοιώθει ότι είναι απίθανο να επιτύχει αυτούς τους στόχους στην Ανατολική Μεσόγειο, όσο παραμένει η παράνομη εισβολή και κατοχή της Κύπρου από την Τουρκία και όσο υπάρχουν τόσο παράλογες και παράνομες απαιτήσεις από την Ελλάδα, από εκ μέρους της Τουρκίας. Είμαστε εδώ διότι γνωρίζουμε ότι ο καλός μας φίλος, ο Δήμαρχος Άνταμς, γνωρίζει ότι η δικαιοσύνη είναι η προϋπόθεση για την ειρήνη και γνωρίζουμε ότι η αφοσίωση του και στα δυο είναι το γερό θεμέλιο για τη συνεχή στενή σχέση και την θερμή φιλία μας».

Happy to meet again with mayor @ericadamsfornyc, together with Greek American leaders. We discussed the vital concerns of our Patriarchate, Turkey’s illegal invasion & occupation of Cyprus and demands on Greece: https://t.co/MW4BxVIRLL pic.twitter.com/sN30uikTjd

