Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στη Λευκάδα

Σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (16/2) στα ανοιχτά της Λευκάδας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα Βορειοδυτικά της Λευκάδας.

Το εστιακό βάθος είναι στα 16,5 χιλιόμετρα.

Στα 3,8 Ρίχτερ εκτιμά τη σεισμική δόνηση το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

