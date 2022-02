Σεισμός τώρα στην Αμφιλοχία

Σεισμική δόνηση 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε λίγο πριν τις 16.00, έξι χιλιόμετρα ανατολικά της Αμφιλοχίας, όπως ενημέρωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 22,9 χιλιόμετρα.

Στα 4,5 Ρίχτερ εκτιμά τη σεισμική δόνηση το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

🔔#Earthquake (#σεισμός) M4.5 occurred 29 km NW of #Agrínio (#Greece) 5 min ago (local time 15:58:36). More info at:

— EMSC (@LastQuake) February 18, 2022