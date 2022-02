Η Μόσχα λέει ότι σκότωσε πέντε Ουκρανούς «σαμποτέρ» στα σύνορα – «Fake news» απαντά το Κίεβο

Ο ρωσικός στρατός δήλωσε ότι στρατεύματα και συνοριοφύλακες απέτρεψαν ομάδα Ουκρανών «σαμποτέρ» που επιχείρησαν να παραβιάσουν τα σύνορα, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων. Κατά τη Μόσχα, στο επεισόδιο σκοτώθηκαν πέντε άτομα.

Η Ουκρανία από την πλευρά της απέρριψε τις ρωσικές αιτιάσεις, κάνοντας λόγο για fake news. Το Κίεβο τόνισε ότι δεν υπάρχουν ουκρανικές δυνάμεις στην περιοχή του Ροστόφ, όπου φέρεται -σύμφωνα με τη Μόσχα- να συνέβη το περιστατικό.

Το Interfax, επικαλούμενο τον ρωσικό στρατό, μετέδωσε ότι καταστράφηκαν ουκρανικά οπλισμένα οχήματα. Κατά το AFP, ο ρωσικός στρατός υποστηρίζει ότι το επεισόδιο έλαβε χώρα σε ρωσικό έδαφος.

#BREAKING Russian army says killed 5 ‘saboteurs’ from Ukraine on Russian territory pic.twitter.com/OlCmvfviVq

— AFP News Agency (@AFP) February 21, 2022