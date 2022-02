«Dynamic Manta 22»: Εντυπωσιακές εικόνες από τη ναυτική άσκηση του NATO

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ΝΑΤΟϊκή άσκηση «DYNAMIC MANTA 22», η οποία διεξάγεται στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Σικελίας με τη συμμετοχή της Μόνιμης Συμμαχικής Ναυτικής Δύναμης 2 (Standing NATO Maritime Group Two – SNMG 2) στο σύνολο της και δυνάμεων από την Γαλλία, την Γερμανία, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, την Ισπανία, την Ιταλία και τον Καναδά.

Συγκεκριμένα η Ελλάδα συμμετέχει με την φρεγάτα ΑΙΓΑΙΟΝ -η οποία είναι ενταγμένη στην Μόνιμη Συμμαχική Ναυτική Δύναμη 2 (SNMG 2)-, το υποβρύχιο ΜΑΤΡΩΖΟΣ, Αεροσκάφος ναυτικών επιχειρήσεων P-3B, καθώς και 2 επιτελείς στο HQ MARCOM (Maritime Command Headquarters), όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.

Η άσκηση «DYNAMIC MANTA 22» είναι τύπου LIVEX/MAREX/SUBEX (Live-Maritime-Submarine Exercise), διεξάγεται υπό το ΝΑΤΟ σε ετήσια βάση και αποσκοπεί στην εκπαίδευση των συμμετεχουσών δυνάμεων σε σύνθετα επιχειρησιακά σενάρια και σε περιβάλλον πολλαπλών απειλών στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο και στον πόλεμο επιφανείας, για την επαύξηση της συνέργειας και την ενίσχυση της διαλειτουργικότητάς τους. Η «DYNAMIC MANTA 22» θα ολοκληρωθεί στις 4 Μαρτίου.

