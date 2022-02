Νηπιαγωγεία του Πειραιά εντυπωσίασαν τον ΟΟΣΑ

Τα νηπιαγωγεία του Πειραιά εντυπωσιάζουν τον ΟΟΣΑ. Οι ιστορίες για τον πολίτη του κόσμου, όπως τις διαμόρφωσαν οι μικροί μαθητές νηπιαγωγείων από τον Πειραιά, περιλαμβάνονται στην τελευταία έκδοση που ανακοινώθηκε μόλις προ ημερών στο Pisa Global Conference Forum 2022 του ΟΟΣΑ, όπου παρουσιάστηκαν διεθνείς εκπαιδευτικές πρακτικές σχετικά την καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων του πολίτη του κόσμου, που ξεχώρισαν για τη δυναμική τους.

Ειδικότερα, στην έκδοση του ΟΟΣΑ με τίτλο «Big picture thinking-How to educate the whole person for an interconnected world» δίνεται έμφαση σε εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και προγράμματα που στοχεύουν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων του πολίτη του κόσμου, οι οποίες, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, προσδιορίζονται σε τέσσερις κεντρικούς άξονες: στην ικανότητα των μαθητών να διερευνούν και να κατανοούν ζητήματα παγκόσμιας εμβέλειας και ενδιαφέροντος, να ευαισθητοποιούνται ως προς τις οπτικές και τις ανάγκες διαφορετικών ατόμων, να επιλύουν σύνθετα προβλήματα και να επικοινωνούν τις ιδέες τους.

Συνενώνονται και αλληλεπιδρούν με κοινές ηλικιακά ομάδες σε σχολεία από όλο τον πλανήτη.

Οι επιμελητές της έκδοσης Andreas Schleicher, Director for the Directorate of Education and Skills του ΟΟΣΑ και Veronica Boix Mansilla, Principal Investigator του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ , έχουν συμπεριλάβει στην έκδοση ένα από τα προγράμματα που υλοποιούνται στα νηπιαγωγεία του Πειραιά από την Κυριακή Μέλλιου, συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου στο 6ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Αττικής, δηλαδή των νηπιαγωγείων του Πειραιά, του Περάματος, της Δραπετσώνας, του Κορυδαλλού και των νησιών του Αργοσαρωνικού έως τα Κύθηρα. Oπως εξήγησε στην «Κ» η κ. Μέλλιου «τα παιδιά στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στα προγράμματα, συνενώνονται σε κοινές ηλικιακά ομάδες με σχολεία από όλον τον πλανήτη, όπου αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν μια σειρά μαθησιακών αποστολών και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους. Στο πλαίσιο αυτών των αποστολών καλούνται να παρατηρήσουν τη γειτονιά τους, ώστε να εντοπίσουν ζητήματα που τα αφορούν –όπως η ύπαρξη και η προσβασιμότητα σε χώρους πρασίνου, η ρύπανση, η υποδοχή και αποδοχή της διαφορετικότητας στο σχολείο–, να σχεδιάσουν λύσεις και να τις μοιραστούν με τα μέλη της διεθνούς τους ομάδας».

Πρόκειται για παιδιά δημόσιων σχολείων, σε περιοχές με μέσο και χαμηλό οικονομικό επίπεδο. «Iσως με μια πρώτη ματιά φαντάζει δύσκολο για παιδιά από τον Πειραιά, το Πέραμα και τη Δραπετσώνα να συνεργάζονται και να επικοινωνούν με συνομηλίκους που φοιτούν στο διεθνές σχολείο του Πεκίνου ή στα νηπιαγωγεία της Βοστώνης», παρατηρεί η κ. Μέλλιου, η οποία διαθέτει πολυετή εμπειρία υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Χάρβαρντ στην Ελλάδα. «Αυτές οι διαπολιτισμικές συζητήσεις διευκολύνονται με τις στρατηγικές παγκόσμιων ικανοτήτων που προτείνονται από τα προγράμματα του Χάρβαρντ και λειτουργούν ως προτροπές για τη διατύπωση εποικοδομητικών σχολίων που προσπερνούν ό,τι γίνεται αντιληπτό ως διαφορετικό με μια “πρώτη ματιά”, εμβαθύνοντας στην ενσυναίσθηση και τον ουσιαστικό διάλογο», προσθέτει η κ. Μέλλιου.

Κατάταξη

Στην κατάταξη του διαγωνισμού PISA-2018 του ΟΟΣΑ για τις «γνώσεις και δεξιότητες του πολίτη του κόσμου», η επίδοση της Ελλάδας είναι 488 μονάδες, υψηλότερη του μέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ που είναι 474 μονάδες.