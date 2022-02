«Παράθυρο» εργασίας για άτομα με αναπηρία

Κάθε πρωί, εδώ και πέντε μήνες, ο 28χρονος Αρης παίρνει το λεωφορείο 550 από το Νέο Ψυχικό και κατεβαίνει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Για τις επόμενες τέσσερις ώρες ο Aρης αρχειοθετεί τα βιβλία βάσει κωδικών: αλλού η λογοτεχνία, αλλού τα πανεπιστημιακά συγγράμματα και οι διατριβές. «Είμαι πολύ χαρούμενος με την πρακτική μου άσκηση, γιατί αυτό είναι το αντικείμενό μου», λέει στην «Κ» ο Αρης-Παναγιώτης Χοντζόπουλος, απόφοιτος του Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα». «Μου αρέσει πολύ να γράφω και να διαβάζω, στον ελεύθερό μου χρόνο αντιγράφω εγκυκλοπαιδικά βιβλία» και «το όνειρό μου είναι να εργαστώ σε εκδοτικό οίκο».

Ο Αρης είναι το πρόσωπο, μέσω του οποίου το ΕΕΑ «Μαργαρίτα» συστήνει στα άτομα με νοητική αναπηρία –στην πιλοτική του φάση στους σπουδαστές και απόφοιτους του– την πλατφόρμα εύρεσης εργασίας ergasiamou.gr. Σε ένα βίντεο εξηγεί με τα δικά του λόγια γιατί είναι σημαντικό να εργάζονται, όπως και με ποιον τρόπο θα πλοηγηθούν στην ιστοσελίδα. «Για ένα άτομο με νοητική αναπηρία η προσπάθεια να βρει δουλειά μέσα από συμβατικές πλατφόρμες αποτελεί άθλο», εξηγεί στην «Κ» ο κοινωνιολόγος και υπεύθυνος για την υποστηριζόμενη εργασία, Δημήτρης Τουρλίδας, ιθύνων νους του εγχειρήματος που το «Μαργαρίτα» δουλεύει εδώ και δύο χρόνια από κοινού με τους σπουδαστές του. «Σε κάθε βήμα ζητούσαμε από εκείνους να δοκιμάζουν τις λειτουργίες της πλατφόρμας και να τις αξιολογούν, να μας λένε αν είναι εύχρηστες ή πώς μπορούμε να τις κάνουμε πιο εύκολες στην πλοήγηση». Η ανταπόκριση των συνολικά δώδεκα σπουδαστών (δύο ομάδες έξι ατόμων με διαφορετικού τύπου αναπηρίες) εξέπληξε ευχάριστα τον κ. Τουρλίδα. «Οσοι ανήκαν στη νεότερη γενιά και είχαν κατ’ επέκταση μεγαλύτερη εξοικείωση με την τεχνολογία, μας πρότειναν με μεγάλη άνεση τεχνικές αλλαγές». Η ιστοσελίδα, που λειτουργεί ήδη ενάμιση μήνα, χρησιμοποιεί μεγαλύτερη από τη συμβατική γραμματοσειρά, φιλικά στο μάτι χρώματα, απλή γλώσσα, ενώ αξιοποιεί πολύ τα βέλη για τη μετάβαση από τη μία ενότητα στην άλλη.

Νέα ιστοσελίδα

Η νέα ιστοσελίδα έγινε δεκτή με θέρμη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Στο LinkedIn την είδαν μέσα σε λίγες ώρες 1.001 χρήστες, ενώ ταυτόχρονα λάμβανα πολλά ενθαρρυντικά μηνύματα από μεμονωμένα άτομα και από εταιρείες», επισημαίνει ο κ. Τουρλίδας και προσθέτει ότι «αυτή η υποδοχή αποδεικνύει πως κάτι τέτοιο έλειπε από την αγορά εργασίας». Στην πλατφόρμα έχουν εγγραφεί ήδη 37 ενδιαφερόμενοι και 11 εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε μια πολύ ευρεία γκάμα της ελληνικής οικονομίας – από τηλεπικοινωνίες, εταιρείες τεχνολογίας και τράπεζες (Alpha Bank) έως την εστίαση, την ένδυση και τον τουρισμό. Εχουν μάλιστα πραγματοποιηθεί δύο προσλήψεις αποφοίτων των αντίστοιχων εργαστηρίων του «Μαργαρίτα» στον φούρνο The Bakers. Ομως από άλλες εταιρείες η περιγραφή των προσφερόμενων θέσεων θυμίζει εκείνες που απευθύνονται και στον τυπικό πληθυσμό.

Η εμπιστοσύνη σε νέους με νοητική υστέρηση τους δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθούν πιο ολοκληρωμένα.

«Η θέση που εμείς διαθέτουμε είναι στο τμήμα Marketing και συγκεκριμένα είναι αυτή του digital marketing analyst», εξηγεί στην «Κ» η επικεφαλής του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού της φαρμακευτικής UNI-PHARMA & InterMed S.A., Σμαραγδή Ταλάκη. «Ο νέος μας συνάδελφος θα συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία από καμπάνιες και προωθητικές ενέργειες που διενεργούμε για προϊόντα της InterMed (σ.σ. πρόκειται για καλλυντικά, συμπληρώματα διατροφής που επιτρέπεται να διαφημίζονται) και θα συμμετέχει στο brainstorming του τμήματός μας», προσθέτει η κ. Ταλάκη, σημειώνοντας ότι «η αξία της συνεισφοράς του θα είναι πολλαπλασιαστική». Αλλωστε, στις εν λόγω συσκέψεις η φαρμακοβιομηχανία έχει μεριμνήσει ώστε να συμμετέχουν εργαζόμενοι με πολύ διαφορετικό υπόβαθρο, γιατί «μας ενδιαφέρει η out of the box σκέψη». Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει στοιχειώδεις γνώσεις υπολογιστή, επαφή με τον ψηφιακό κόσμο, να είναι οργανωτικός και επικοινωνιακός, να γνωρίζει αγγλικά σε επίπεδο αρχαρίου. «Ούτως ή άλλως, εγώ και ο υπεύθυνος του τμήματος ψηφιακού μάρκετινγκ θα βρισκόμαστε στο πλάι του για ένα διάστημα ενός έως τριών μηνών –όπως κάνουμε για κάθε νέο εργαζόμενο– προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή προσαρμογή του», σημειώνει η ίδια.

«Σε διεθνές επίπεδο, ως TÜV NORD έχουμε απασχολήσει και απασχολούμε ανθρώπους, τόσο με νοητική όσο και με κινητική αναπηρία. Στην Ελλάδα πραγματοποιούμε αυτό το βήμα για πρώτη φορά, εντούτοις είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε τις βέλτιστες συνθήκες εργασίας και ενσωμάτωσης στην ομάδα μας», απαντά εκπρόσωπος του Οργανισμού Πιστοποίησης και Επιθεωρήσεων στην Ελλάδα, TÜV Hellas, που έχει ήδη εγγραφεί στην πλατφόρμα. «Και βέβαια μπορεί να είναι η πρώτη φορά, όμως σίγουρα θα υπάρξουν και επόμενες». Η απόφαση συνάδει με την κουλτούρα της εταιρείας. «Δίνουμε ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους και θεωρούμε ότι τα άτομα με νοητική ή κινητική αναπηρία οφείλουν και πρέπει να έχουν κάθε δικαίωμα, αλλά και δυνατότητα πρόσβασης στην εργασία».

Η συμμετοχή ατόμων με νοητική αναπηρία στην αγορά εργασίας είναι καθοριστική για την προσωπική τους εξέλιξη. «Το “Μαργαρίτα” προσεγγίζει την εργασία των ανθρώπων με νοητική αναπηρία, όχι ως αυτοσκοπό, αλλά ως μέσο για την κατάκτηση της αυτονομίας – αντιλαμβάνεται δηλαδή την εργασία όχι ως εκχώρηση, αλλά ως δικαίωμα που πρέπει να πάρει πραγματικό περιεχόμενο», αναφέρει στην «Κ» ο πρόεδρος του «Μαργαρίτα», κ. Βάσιας Τσοκόπουλος. «Η εργασία βοηθάει έναν άνθρωπο με νοητική αναπηρία, όπως κάθε άνθρωπο: να είναι αυτόνομος, να διαχειρίζεται παραγωγικά τον χρόνο του, να έχει συναδελφικές και κοινωνικές σχέσεις, να αναλαμβάνει ευθύνες ενηλίκου». Στη χώρα μας οι άνθρωποι με νοητική αναπηρία προορίζονται για πολύ λίγα επαγγέλματα, όμως μπορούν με την κατάλληλη εκπαίδευση να ανταποκριθούν σε πολύ περισσότερα, όπως δείχνει και η διεθνής εμπειρία. Ο Αρης συνεχίζει την πρακτική του, αλλά έχει ήδη συμπληρώσει τη σχετική αίτηση στην πλατφόρμα για εξεύρεση έμμισθης εργασίας. «Τα απογεύματα κάνω γυμναστική, συνεχίζω τα αγγλικά, έχω ήδη το δίπλωμα Α1», λέει περήφανος στην «Κ».

«Η λέξη που συνοψίζει το εγχείρημά μας είναι η “εμπιστοσύνη” στους ίδιους τους ανθρώπους με νοητική αναπηρία – δείχνοντάς τους μεγαλύτερη εμπιστοσύνη θα τους δώσουμε τη δυνατότητα να αναπτυχθούν πιο ολοκληρωμένα και να απελευθερωθούν από την περιοριστική προστασία», καταλήγει ο κ. Τσοκόπουλος.

