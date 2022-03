Κακοκαιρία: Ο «Φίλιππος» φέρνει χιόνια και παγετό

Τη φήμη του ως κρύου μήνα και «παλουκοκαύτη» έρχεται να δικαιώσει και φέτος ο Μάρτιος, που εκδηλώνει ένα ακόμα κύμα κακοκαιρίας, με το όνομα «Φίλιππος». Ηδη από χθες ψυχρές αέριες μάζες από τη βόρεια Ευρώπη επηρέαζαν τον ελλαδικό χώρο, υποχρεώνοντας την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, με τον «Φίλιππο» να δηλώνει «παρών» μέχρι και την Κυριακή 13 Μαρτίου, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της ΕΜΥ. Την Τρίτη το πρωί παγετός σημειώθηκε στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία στο δίκτυο του Αστεροσκοπείου να καταγράφεται στο Σέλι Ημαθίας με -5,3° C. Ακολουθούσαν Κλεισούρα Καστοριάς με -4,4° C, Βλάστη Κοζάνης με -3,9° C, Πληκάτι Ιωαννίνων με -3,7° C και Μαυρολιθάρι Φωκίδας με -3,2° C.

Από σήμερα Τετάρτη 9.3 η κακοκαιρία επεκτείνεται και νοτιότερα, με κύρια χαρακτηριστικά τις πολύ χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, τον κατά τόπους ισχυρό παγετό και τις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνές χιονοπτώσεις. Σήμερα χιονοπτώσεις αναμένεται να σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και σε πεδινές περιοχές της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης. Σταδιακά οι χιονοπτώσεις θα επεκταθούν και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς με χαμηλό υψόμετρο, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Το βράδυ θα χιονίσει στις Σποράδες, στην Εύβοια και τα νησιά του βορείου Αιγαίου.

Αύριο Πέμπτη οι χιονοπτώσεις θα επηρεάσουν τα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας, των νησιών του Αιγαίου και της Κρήτης, τις πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου και μέχρι το απόγευμα τις πεδινές περιοχές της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, όπου κατά τόπους θα είναι πυκνές.

Βελτίωση του καιρού από τη Δευτέρα, με το κρύο να υποχωρεί με αργούς ρυθμούς.

Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στην ηπειρωτική χώρα και το βόρειο Αιγαίο τους 6 με 9 βαθμούς Κελσίου και στις υπόλοιπες περιοχές τους 10 με 12. Παγετός θα σημειωθεί στα ηπειρωτικά, ο οποίος στα βορειοδυτικά θα είναι κατά τόπους ολικός και τις πρωινές και βραδινές ώρες ισχυρός.

Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο οι χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν στα ορεινά και τα ημιορεινά, καθώς και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο στην ανατολική ηπειρωτική χώρα και την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει και την Παρασκευή σε πολύ χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τα ανάλογα επικίνδυνα φαινόμενα παγετού. Αντίστοιχα παγωμένος θα είναι ο καιρός σε μεγάλες περιοχές της χώρας και το Σαββατοκύριακο. Ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται από τη Δευτέρα 14 Μαρτίου, με το κρύο να υποχωρεί με αργούς ρυθμούς.