Κακοκαιρία «Φίλιππος»: Σε κλοιό χιονιά και παγετού η χώρα

Καλά κρατεί το κύμα κακοκαιρίας «Φίλιππος» που αναμένεται να φέρει και σήμερα πολύ κρύο και χιόνι, ακόμα και στην Αττική για μία ακόμη μέρα. Μάλιστα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προχώρησε σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου καιρικών φαινομένων. Οπως τονίζεται, ο «Φίλιππος» θα ρίξει τις θερμοκρασίες σήμερα και αύριο σε πολύ χαμηλές για την εποχή σε όλη τη χώρα, προκαλώντας κατά τόπους ισχυρό παγετό στη Βόρεια Ελλάδα και πυκνές χιονοπτώσεις –κατά διαστήματα και κατά τόπους– στην ανατολική ηπειρωτική χώρα και στο Αιγαίο. Συγκεκριμένα σήμερα Σάββατο, σύμφωνα με την ΕΜΥ, αναμένονται χιονοπτώσεις σε Μαγνησία, Σποράδες και Εύβοια από νωρίς το πρωί. Στη Χαλκιδική από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το απόγευμα. Από το μεσημέρι νιφάδες χιονιού θα πέσουν στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), στην κεντρική και ανατολική Πελοπόννησο και στα ορεινά – ημιορεινά της Κρήτης, ενώ θα χιονίσει και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες και στα πεδινά της βόρειας Κρήτης.

Η Πολιτική Προστασία καλεί σε αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, ύπαρξη αλυσίδων για όσους κινηθούν σε περιοχές που χιόνισε ή ενδέχεται, ενώ αναλόγως των εξελίξεων θα κρίνεται η κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων σε Αττική Οδό και αυτοκινητοδρόμους.

Την Κυριακή 13 Μαρτίου οι χιονοπτώσεις στις περισσότερες περιοχές από νωρίς το πρωί θα εξασθενήσουν και από το μεσημέρι θα σταματήσουν. Μόνο στην Κρήτη θα συνεχιστούν μέχρι και τη Δευτέρα, αλλά όχι με μεγάλη ένταση.

Αναλόγως των εξελίξεων θα κρίνεται η κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων σε Αττική Οδό και αυτοκινητοδρόμους.

«Πολικές» ήταν οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν χθες στη Βόρεια Ελλάδα. «Πάγωσαν και τα θερμόμετρα» χθες το πρωί σε ορισμένους ορεινούς σταθμούς του δικτύου του Αστεροσκοπείου. Συγκεκριμένα στο Σέλι Ημαθίας -16,1 βαθμοί Κελσίου, στη Βλάστη Κοζάνης -15,5° C, στον Αγιο Παύλο Ημαθίας -14,3° C, στο Μαυρολιθάρι Φωκίδας -13,9° C, στον Αγιο Δημήτριο Ολύμπου -13,4° C, στο Περτούλι Τρικάλων -13,1° C, στον Βόλακα Νευροκοπίου -13,1° C και στο Μεσόβουνο Κοζάνης -11,8° C.

Πάντως και στην Αθήνα χθες οι κάτοικοι σε πολλές περιοχές ξύπνησαν και αντίκρισαν μια στρώση χιόνι να έχει καλύψει δρόμους, πάρκα, στέγες και αυτοκίνητα.

Στο μεταξύ χθες, με απόφαση που υπέγραψε ο αρμόδιος υφυπουργός για τις Μεταφορές Μιχάλης Παπαδόπουλος, καθίσταται υποχρεωτικός ο εφοδιασμός των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, όταν επιβάλλονται σχετικοί περιορισμοί κυκλοφορίας από τις αρμόδιες Αρχές, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Με βάση την απόφαση, οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών υποχρεούνται να εφοδιάσουν τα οχήματά τους με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, όπως χιονοκουβέρτες ελαστικών, εφόσον το όχημα δεν φέρει ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα). Η συγκεκριμένη υποχρέωση των οδηγών αφορά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου – Απριλίου και όταν οι επικρατούσες συνθήκες το επιβάλλουν. Παράλληλα, η εκπαίδευση των υποψήφιων οδηγών θα περιλαμβάνει και τη διαδικασία τοποθέτησης αντιολισθητικών αλυσίδων.

«Η απόφαση για τον υποχρεωτικό εφοδιασμό των οχημάτων με αλυσίδες όταν επιβάλλεται η χρήση τους αποσκοπεί στη διασφάλιση της οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας των οδηγών και των επιβατών σε χιονισμένο ή παγωμένο οδικό δίκτυο», δήλωσε ο κ. Παπαδόπουλος.