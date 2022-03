Τα παιδιά προστατεύουν το σώμα τους

Ποια είναι τα ιδιωτικά μέρη του σώματος; Πώς θα πρέπει να αντιδράσει ένα παιδί όταν ένας μεγάλος το κάνει να αισθανθεί άβολα με μια κίνησή του; Από ποιον μπορεί να ζητήσει βοήθεια; Τα εργαλεία για να μπορούν να αναγνωρίζουν το αθώο από το μη αθώο σχόλιο, το ασφαλές από το μη ασφαλές άγγιγμα, τα «καλά» από τα «κακά» μυστικά, πολύτιμη άμυνα απέναντι στη σεξουαλική κακοποίηση, δίνει στα παιδιά 5 έως 9 ετών πρόγραμμα του Σωματείου ΕΛΙΖΑ, το οποίο εφαρμόζεται στα σχολεία.

Ο λόγος για το «Ασφαλές Αγγιγμα», που μέσα από το παιχνίδι και το κουκλοθέατρο εκπαιδεύει τα παιδιά στην προστασία του σώματος, ενώ καθοδηγεί επίσης τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς στο πώς να αναγνωρίζουν τα σημάδια που εγείρουν υποψία σεξουαλικής κακοποίησης. Από το 2016 έως σήμερα, περισσότερα από 4.000 παιδιά έχουν μάθει πώς να προστατεύουν το σώμα τους, ενώ περισσότεροι από 1.000 γονείς και εκπαιδευτικοί έχουν ενημερωθεί για την ανάγκη να αναγνωρίζουν εγκαίρως τα σημάδια.

Οπως αναφέρουν οι ειδικοί του Σωματείου ΕΛΙΖΑ, το φαινόμενο της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών στην Ελλάδα είναι πιο συχνό απ’ όσο πιστεύουμε. Εκτιμάται πως ένα στα πέντε παιδιά (0-18 ετών) θα βιώσει στη ζωή του τουλάχιστον ένα περιστατικό σεξουαλικής βίας, με τον θύτη στο 90% των περιπτώσεων να είναι κάποιος που το παιδί γνωρίζει και εμπιστεύεται από τον οικογενειακό ή φιλικό κύκλο. Φυσικά, το ποσοστό αποτελεί την κορυφή του παγόβουνου, τα περισσότερα περιστατικά δεν γίνονται ποτέ γνωστά. Το 45% των θυμάτων δεν το αποκαλύπτει για τουλάχιστον 5 χρόνια. Οι θύτες, άλλωστε, στηρίζονται στο «μυστικό», ενώ δημιουργούν ενοχές στο παιδί ότι φταίει.

Στόχος του προγράμματος «Ασφαλές Αγγιγμα» είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναγνωρίζουν καταστάσεις που μπορούν δυνητικά να τα βλάψουν, να μάθουν πώς να λένε «όχι» σε καταστάσεις που τα κάνουν να αισθάνονται άβολα και να μιλούν σε ενηλίκους που εμπιστεύονται. Ο σχεδιασμός του προγράμματος πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον οργανισμό The New York Society for the Prevention of Cruelty to Children (NYSPCC), ενώ υλοποιείται με την ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Από το 2021, το πρόγραμμα έγινε ψηφιακό, έχοντας ενταχθεί στα εργαστήρια δεξιοτήτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. «Το “Ασφαλές Αγγιγμα” αποτελεί αποτέλεσμα πολυετούς προσπάθειας μεγάλης ομάδας συνεργατών. Ευελπιστούμε η γνώση που φέρει το πρόγραμμα να οχυρώσει τα παιδιά απέναντι στη σεξουαλική κακοποίηση και να συμβάλει στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου αύριο για όλα τα παιδιά», λέει η ιδρύτρια και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΕΛΙΖΑ, Μαρίνα Καρέλλα.