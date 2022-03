Κρήτη: Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στο Αρκαλοχώρι

Σεισμός μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε τέσσερα λεπτά μετά τις επτά το απόγευμα της Κυριακής, με επίκεντρο το Αρκαλοχώρι Ηρακλείου, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το εστιακό βάθος ήταν στα οκτώ χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

#Earthquake 22 km SE of #Irákleion (#Greece) 29 min ago (local time 19:04:49). Colored dots represent local shaking & damage reported by eyewitnesses. Share your experience:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/P23rT2bfqt pic.twitter.com/X0qvDRgvr8

— EMSC (@LastQuake) March 20, 2022